Afrique: Futsal/U18 - Les Angolais préparent la réception des Egyptiens

Luanda — La sélection angolaise de moins de 18 ans de football en salle commence à préparer le 31 mars en travail biquotidienne, visant le match du 14 avril contre l'l'Egypte, comptant pour le match-aller du dernier tour d'accès aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en Argentine.

Le pivot Erisson, de Fabril de Sétubal (Portugal), Bebé, Diengo et Levi (Coprat FC de Namibe), Luis et Gilson (Cracks d'Ombaka de Benguela) sont les nouveautés de la convocation annoncée jeudi par le sélectionneur national, Rui Sampaio.

L'équipe technique a également appelé les gardiens de but Gomito (Coprat FC de Namibe) et Kupalissa (Cracks d'Ombaka), ainsi que les habituels Leo, Rafa et Branquinho (Coprat FC), Nelson (Àguias Vermelhas de Benguela).

Nandinho (Inter de Namibe), Vasco (Coprat FC Namibe), Lukinha et Delgado (Ombaka) et Ruizinho (Coprat FC), les pivots Vedo (Chapesseca de Huambo) et Joseph Wareny (Oasis de Namibe) complètent le groupe.

Pour atteindre ce stade, l'Angola a éliminé le Maroc en deux matches (5-4), tandis que l'Egypte a écarté le Mozambique (10-3).

La troisième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse se déroulera du 8 au 16 octobre à Buenos Aires, en Argentine.