Sénégal: Projet Equité de Genre dans la Gouvernance Local - Le genre « démystifié » dans plusieurs Collectivités territoriales à Louga

communiqué de presse

Les activités du projet arrivent à terme. Avec des résultats plus que positifs. Le leadership des collectivités territoriales dans le pilotage et la conduite des activités s'est positivement affirmé. C'est ainsi que la participation des femmes est significative dans les instances locales de concertation et de décision pour influencer les processus de planification et de budgétisation.

Par exemple, sept (07) Collectivités territoriales ont pu achever le processus avec l'accompagnement du Projet et des agents des services techniques déconcentrés. Après un intense travail d'habilitation de 367 élus locaux dont 155 femmes élues locales de la région de Louga à planifier et à mettre en œuvre le Budget Participatif Sensible au Genre dans 07 Collectivités territoriales, les besoins prioritaires des femmes et des filles sont ainsi passés de 50% à 90% dans le plan annuel d'investissement de la plupart des collectivités territoriales. Au total, les capacités des collectivités territoriales sont renforcées afin de mettre en œuvre les processus de planification et de budgétisation sensibles au Genre.

S'y ajoute un travail hardi de renforcement des capacités de plusieurs catégories socio-professionnelles au sein des Collectivités territoriales de la région de Louga, zone de mise en œuvre du Projet. 491 élu-e-s locaux/locales dont 184 femmes (37%) nouvellement élues de la région de Louga sont formées et informées sur les questions de gestion des collectivités territoriales. Afin de faciliter l'application effective du rôle des élus formés, 19 autorités administratives et 83 agents des structures d'appui aux collectivités locales ont également été renforcés et dotés d'outils pratiques pour l'intégration du genre dans la planification et la budgétisation locale. En réalité, les services déconcentrés de l'Etat et les autres structures d'appui-conseil sont formés et disposent d'outils et de guides pour la prise en compte du genre dans leur rôle d'appui-conseil.

En outre, les capacités des acteurs nationaux de la décentralisation sont renforcées sur les outils et approches genre. Des mécanismes d'institutionnalisation du genre sont promus. De même, les organisations de femmes et de jeunes filles ciblées disposent de capacités de gestion organisationnelle et financière autonomes pour un meilleur développement de leurs activités économiques.

Le principe de la participation citoyenne érigée dans le Code général des Collectivités locales a connu une amplification dans 105 Collectivités territoriales qui disposent désormais d'outils sur le budget participatif sensible au genre et sur la participation citoyenne. La société civile féminine et les acteurs locaux disposent des compétences et des mécanismes pour réagir et lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Par ailleurs, l'action du projet a facilité une fréquentation des filles dans les filières scientifiques et techniques suite aux mécanismes de motivation mis en place.

Tous ces résultats parmi tant d'autres sont consignés dans un rapport de capitalisation des acquis qui sera présenté durant l'atelier de clôture. Il s'agira de présenter un modèle réussi de « Gouvernance Locale sensible au Genre » en donnant une vue d'ensemble des principales réalisations du projet, des éléments de succès et de contraintes et bien évidement de bonnes pratiques et leçons apprises.

Chers professionnels des médias, ONU-Femmes en rapport avec ses partenaires, vous donne l'opportunité d'informer vos lecteurs-trices et auditeurs-trices de cette activité de haute portée nationale, le jeudi 22 Mars 2018 à partir de 09H - l'Hôtel KING FAHD PALACE, pointe des Almadies. Diverses communications et travaux d'échanges sont prévus sur l'expérimentation du projet GELD et les opportunités de sa pérennisation et réplicabilité dans d'autres collectivités territoriales du Sénégal.

Le Ministre de la Gouvernance Territoriale, du développement et de l'Aménagement du territoire présidera l'atelier et celui de la Ministre de la Femme, de la Famille et du Genre co-présideront l'atelier avec la participation de quelques Ambassadeurs et représentants diplomatiques accrédités au Sénégal, du Président de l'Union des Associations des Elus locaux et de plusieurs acteurs territoriaux.

NOTE DE BANCK GROUND : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme, ONU Femmes est chargée d'appuyer les Etats membres, de guider, de coordonner et de promouvoir la responsabilisation du Système des Nations Unies (SNU) envers l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment par l'intégration d'une dimension de genre dans l'ensemble du Système des Nations Unies (SNU). À cette fin, ONU Femmes œuvre pour que les principes de l'égalité des sexes soient systématiquement intégrés dans chaque programme relatif au développement, à la paix ou aux droits fondamentaux.

Exécuté par ONU Femmes Sénégal, le projet « Equité de genre dans la gouvernance locale » (GELD), vise à soutenir les Collectivités locales afin qu'elles garantissent le développement et l'amélioration équitables de l'accès local des femmes aux ressources et aux services grâce à une planification, une programmation et une budgétisation sensibles au genre. L'objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans la région de Louga par une gouvernance locale sensible au Genre.

Après huit années de mise en œuvre, le projet GELD a pu rendre opérationnel le concept de genre dans la gouvernance locale. Les résultats positifs ont pu être obtenus grâce à la coproduction des acteurs mais surtout à la mise en synergie de plusieurs actions et initiatives de développement.