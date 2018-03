Congo-Kinshasa: Au nom du Gouvernement, José Makila - "La RDC décline sa participation à la conférence de Genève"

L'aide humanitaire était un acte ponctuel et bien ciblé, destiné à sauver des vies et à soulager des souffrances dans un temps précis, elle ne peut contribuer au développement d'un pays. Le développement d'un pays, est le résultat de l'investissement durable.

Car, en effet, au cours de la rencontre sus évoquée, nous avons pris soin de faire remarquer à la communauté humanitaire que l'activation du niveau d'urgence humanitaire le plus élevé basé sur des faits qui ne sont pas réels, sur la Rdc, pays post conflit, en quête de son redressement, constitue un frein pour son développement, et est une attitude qui décourage les opérateurs économiques qui veulent y investir, au moment même où le Gouvernement a fourni de gros efforts pour stabiliser le cadre macro économique du pays.

En effet, avec le retour de la paix dans les espaces Kasaïen et Nord Katangais ainsi que la maitrise de la situation globale sur terrain, des résultats ont rendu possible le renforcement de a protection des civils, y compris les acteurs humanitaires longtemps victimes des attaques de la part des groupes terroristes.

Le Lundi 12 mars dernier une rencontre de haut niveau s'est tenue à Kinshasa, entre, d'une part, la délégation conduite par Madame la Ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement du Royaume des PAYS Bas qu'accompagnait Monsieur le secrétaire Général Adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies et, d'autre part, le Gouvernement de mon pays, représenté par le Vice-Premier Ministre, Ministre des Transports et Voies des Communications, faisant intérim du Premier Ministre et le Ministre de la Solidarité t Actions Humanitaires.

C'est ce 13 avril 2018 à Genève que la conférence des donateurs sur la situation humanitaire en RDC est programmée. Pourquoi donc le Gouvernement central du Congo-Kinshasa décide-t-il de ne plus y prendre part ? Veuillez pénétrer ce mystère en lisant in extenso la position reprise ci-dessous de l'Exécutif.

