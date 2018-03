Cameroun: Un ancien ministre en fuite rapatrié de force à Yaoundé

La cavale de Basile Atangana Kouna, ancien ministre de l'Eau et de l'Energie, s'est arrêtée net au Nigeria. A 18h20 jeudi 22 mars, celui que des informations insistantes annonçaient en fuite au Canada, a été débarqué d'un vol spécial en provenance du Nigeria, menotté et sous bonne garde, à l'aéroport international de Yaoundé.

Basile Atangana Kouna, hier encore ministre de l'Eau et de l'Energie, récemment débarqué du gouvernement et dont l'escapade a été stoppée au Nigeria, devrait rapidement y répondre de sa gestion.

Un ancien ministre en cavale arrêté et ramené manu militari à Yaoundé, plusieurs autres anciens ministres et directeurs généraux de sociétés publiques sous enquête judiciaire ou en détention provisoire, ces derniers jours, « l'opération Epervier », l'opération mains propres ou de lutte contre la corruption qui a vu la condamnation souvent à de lourdes peines de prison de plusieurs dignitaires du régime, a repris du service.

