Angola: Le gouvernorat de Malanje veut une réglementation de la vente de diamants

La réunion d'écoute, la deuxième de cette année, a réuni des membres d'associations de jeunes et de partis politiques, des commissions de résidents, des autorités traditionnelles et d'autres invités.

Le gouvernant a souligné la nécessité pour les entreprises de prendre en compte la situation actuelle du pays et la dynamique voulues aux différentes branches d'activité afin qu'elles puissent faire face à la transparence, la rigueur et la discipline du secteur national des affaires concernant la contribution fiscale.

Selon le gouverneur, il est crucial de déterminer si les sociétés diamantaires installées à Malanje sont autorisées pour l'activité qu'elles exercent, ainsi que la destination donnée aux pierres précieuses et la contribution aux coffres de l'Etat, à un moment où le recouvrement des recettes par le secteur non pétrolier fait partie des mesures pour stabiliser économiquement le pays.

