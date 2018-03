Afrique: Discrimination raciale - Un combat sans relâche pour l'Unesco

L'idéologie raciste ne peut être durablement combattue que par les armes de l'esprit. La science, d'abord, qui dévoile la supercherie de la pensée raciste et met au jour ses ressorts sociaux, idéologiques, politiques et historiques. L'éducation, ensuite, qui enseigne qu'être autre n'est pas être moins et que la diversité est une richesse qui doit être respectée ainsi. Par la culture, enfin, qui seule est capable de substituer aux hiérarchies meurtrières une représentation du monde façonnée par la conscience d'appartenir à une humanité commune.

Selon elle, le projet au long cours « La route de l'esclave », lancé en 1994, a ainsi œuvré de manière décisive à une meilleure connaissance de la traite des esclaves. « Le partenariat passé en 2014, avec la Juventus de Turin, a réaffirmé la nécessité et l'urgence de lutter contre toute discrimination dans le sport », avant d'ajouter : « L'an dernier, c'est sous le patronage de notre organisation qu'a été inaugurée l'exposition dénommée "Nous et les autres-préjugés au racisme" au Musée de l'homme à Paris ».

Audrey Azoulay poursuit que les nombreuses collaborations mises en places ces dernières années avec les experts, responsables politiques locaux et internationaux, les écoles, des musées et bien d'autres témoignent leurs engagements.

La lutte se poursuivra à travers la coalition internationale des villes inclusives et durables soutenues par l'agence onusienne, explique sa directrice générale, Audrey Azoulay, dans son message publié le 21 mars, à l'occasion de la journée dédiée à la cause.

