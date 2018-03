Afrique Centrale: Golfe de Guinée - Les services de renseignement et de sécurité en conclave à Brazzaville

Après plusieurs jours d'imbroglio et de déclarations par médias interposés entre Thievy… Plus »

« Par des concertations, l'échange d'informations et de renseignements, la mutualisation des efforts, et toutes autres formes de coopération propres aux services d'intelligence, nous allons ensemble contribuer à la sauvegarde de la sécurité de la région du golfe de Guinée », à en croire le président en exercice du Forseg, Philippe Obara.

Selon lui, c'est en cette période de récession que les services doivent, le plus, être éveillés tant la crise économique qui traverse les pays membres suscite des appétits malveillants et amplifie les menaces.

Pour sa part, le président en exercice du Forseg, directeur général de la surveillance du territoire, le général Philippe Obara, a constaté que la structure communautaire a perdu de vitesse et stagne. Dans son mot de circonstance, il a, en effet, expliqué que la présidence du Forseg s'exerce de manière rotative suivant l'ordre alphabétique des pays membres pour une durée d'un an.

Il n'y aura pas d'autres voies pour potentialiser le professionnalisme de vos agences que la solidarité dans l'action face au crime organisé transnational dans toutes ses formes », a-t-il déclaré, s'adressant aux participants, notamment les directeurs généraux et chefs de service des pays membres du Forseg. Le secrétaire général du conseil de sécurité et conseiller spécial du président de la République du Congo en matière de sécurité, Jean Dominique Okemba, a assisté à l'ouverture des travaux.

Assurer de façon optimale la sécurité collective de la population et des Etats dans l'espace réunissant les pays qui composent le Forum des services de sécurité et de renseignement des pays membres de la commission du golfe de Guinée (Forseg) est une priorité des chefs d'Etat et de gouvernement, a souligné le ministre congolais de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, à l'ouverture des travaux.

