Cote d'Ivoire: Alépé - Les présélectionnés pour le festival national des arts et de la culture en milieu scolaire connus

Au terme des différentes prestations, l'école primaire publique Alépé Fed et l'école méthodiste de Monga ont été respectivement qualifiées en chant-chorale, en ballet moderne et danse traditionnelle. Elles représenteront ladite direction régionale lors des phases inter-régionales qui se tiendront à Dabou dans les mois à venir.

Au dire de Yao Attoumgbré Alphonse, chef de la dite antenne, cette compétition initiée par la direction de la vie scolaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle depuis 2013, connait des innovations cette année l'introduction d'autres disciplines que sont entre autre, la cuisine, la poésie etc.

Le foyer du lycée moderne d'Alépé a abrité le 22 mars, la 2è phase éliminatoire du festival national des arts et de la culture en milieu scolaire organisé par l'antenne régionale de la vie scolaire de la direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle D'Adzopé.

