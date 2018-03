Seychelles: Un spécialiste indien de la réduction mammaire effectue des chirurgies pour réduire les douleurs de cou et de dos

Un spécialiste Indien de la réduction mammaire mène un camp d'une semaine aux Seychelles offrant des chirurgies gratuites.

"Beaucoup de femmes souffrent de symptômes causés par le poids de leur poitrine, ce qui peut causer des douleurs au cou et au dos, ainsi que d'autres douleurs physiques dans différentes parties du corps", explique le spécialiste, Vaibhav Khanna, qui dirige les chirurgies à l'hôpital des Seychelles.

Dr. Khanna a déclaré que "la chirurgie de réduction mammaire est un traitement très efficace, car il traite directement de la cause des symptômes, et la plupart des femmes obtenant cette réduction sont très satisfaits des résultats."

Il a ajouté que la réduction mammaire féminine est considérée comme l'une des chirurgies les plus demandées et les plus réussies localement.

«Les seins plus petits, plus légers et plus fermes signifient que le patient ne souffrira plus d'inconfort et de douleur», a expliqué le spécialiste de la réduction mammaire, ajoutant que «les cicatrices disparaissent après une certaine période de temps».

Le camp de réduction mammaire est rendu possible grâce à une collaboration entre la Fondation Jeo Jyoti de l'Inde et le Ministère de la Santé des Seychelles.

La Fondation Jeo Jyoti de l'Inde, également connue sous le nom de JJ India, a été créée en novembre 2010 par Dr. Khanna à la mémoire de ses parents. Dr. Khanna a identifié les Seychelles - un groupe de 115 îles dans l'océan Indien occidental - comme l'un des principaux domaines d'activité, principalement dans le secteur de la santé.

C'est le troisième événement spécialisé organisé aux Seychelles par la Fondation Jeo Jyoti. Le premier a eu lieu en décembre 2011, lorsque sept habitants ont subi une chirurgie de la colonne vertébrale. Un deuxième camp a eu lieu en août 2012, où 28 remplacements de genou ont été effectués.

A partir de cette semaine jusqu'au 27 mars, une vingtaine de femmes passeront par la procédure pour avoir leurs seins réduits.

Elizabeth Lafortune est une femme qui a bénéficié de la chirurgie. "Je souffre physiquement depuis huit ans. J'avais des problèmes de dos et des douleurs dans les bras et les épaules. "

Mme. Lafortune a dit qu'il lui a fallu plus de 10 ans pour demander de l'aide. "J'ai toujours pensé que la douleur était liée à mon poids et maintenant, après l'opération, je me sens plus légère qu'avant."

Le Dr Khanna est attendu aux Seychelles dans six mois pour les examens de contrôle et pour le suivi de tous les patients ayant subi une intervention.