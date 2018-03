Congo-Kinshasa: Le gouvernement conditionne sa participation à une conférence humanitaire

Moïse Katumbi a eu deux nationalités, congolaise et italienne, pendant dix-sept ans. Un document de la… Plus »

Côté humanitaires, on dit être surpris mais on se dit déterminé de profiter de ce week-end pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé.

« Cette rencontre ne s'étant tenue et ayant suivi plusieurs déclarations que nous qualifions de mensongères faites par certaines organisations humanitaires tendant à intoxiquer l'opinion tant nationale qu'internationale, le gouvernement de la République démocratique du Congo conditionne sa décision de participer à la rencontre de Genève à l'harmonisation de vues entre le gouvernement et les partenaires humanitaires », a déclaré le Premier ministre par intérim.

Selon José Makila, entre les données des services officiels sur le terrain et les chiffres livrés par la communauté humanitaire, il y a une grande marge. Le Premier ministre par intérim accuse les humanitaires d'avoir exagéré en considérant la crise, en RDC, au niveau le plus élevé. Il estime qu'il faut harmoniser les vues et révèle qu'à l'initiative du gouvernement, une réunion a même été envisagée.

