Afrique: Premier forum pour entraîneurs et managers au Caire

Opinion largement partagée par le Sud-Africain Pitso Mosimane : "C'est une excellente idée, et le football africain ne peut que s'améliorer avec de tels événements. Les interactions et les échanges entre les entraîneurs ont été animés ; la rivalité n'existe que sur le terrain. En dehors, il y a une bonne concordance de vues seulement sur le terrain ".

Réunir tous les entraîneurs est excellente initiative. Je félicite la CAF et j'attends avec impatience d'autres opportunités de ce genre dans notre quête pour faire passer le football africain au niveau supérieur. C'est une nouvelle génération, une nouvelle pensée et ce type de réunion est très instructive ".

"C'est une initiative positive de la CAF de rassembler sous un même toit tous les entraîneurs des équipes qualifiées pour la phase de poules. Il permet aux coaches de se connaître, et d'échanger leurs expériences. Les discussions nous permettront d'éduquer nos responsables et nos fans à la maison ", a déclaré Ayiyi Ekuevi, entraîneur du qualifié-surprise, l'AS Togo-Port.

Pour accompagner les travaux, il y a eu une projection sur l'analyse vidéo et les statistiques, la science du sport dans le football moderne, et le professeur Efraim Kramer a discuté du taux croissant de de brusques arrêts cardiaques chez les footballeurs africains.

Mosimane, qui a conduit les Sundowns au titre en 2016 et Mihayo, vainqueur de la Coupe de la Confédération Total avec Mazembe en 2017, ont partagé leurs réussites avec leurs collègues, et ont été rejoints par Mutebi, dont KCCA figure, pour la première fois, dans le TP 16.

Étaient notamment présents Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns), Pamphile Mihayo (TP Mazembe), Mike Mutebi (KCCA), Nikola Kavazovic (Township Rollers), Victor Zvunka (Horoya), Ayivi Ekuevi (AS Port) et Rafik Saihi (MC Alger).

Le forum des entraîneurs, le premier du genre, a fourni une plate-forme pour interagir, échanger des idées, des connaissances et discuter des moyens d'améliorer les aspects techniques et tactiques de la plus prestigieuses des compétitions continentales pour clubs.

Après le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions Total, les entraîneurs et les managers des 16 équipes ont pris part à des ateliers séparés le jeudi 22 mars au Caire, pour se familiariser avec les questions techniques et organisationnelles.

