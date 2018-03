Mali: Une visite haute en symbole du Premier ministre à Kidal

L'Association "Tabital Pulaagu Sénégal" regrette les conflits entre les communautés Peulh et Dogon… Plus »

Désormais, il attend beaucoup des suites de cette visite, car les priorités à Kidal sont nombreuses explique-t-il : « Et puis, on veut voir concrètement les retombées de cette visite du ministre.

Le chef du Gouvernement a commencé l'étape de Kidal par la visite de courtoisie à l'Aménokal de Kidal, avant d'animer la conférence des cadres élargie aux organisations de la société civile et aux communautés de base constituées des jeunes et des femmes.#Mali #SBM #Primature pic.twitter.com/Z54PE92ZCh

Une visite est rendue au chef traditionnel de Kidal, l'amenokal Mohammed Ag Intalla. A Kidal, les rues ne sont pas très animées, on observe quelques nouvelles constructions. Le programme phare de la journée, c'est la rencontre entre Boubeye Maïga et les locaux. Dans la salle, deux femmes tiennent en main le drapeau malien, deux autres le drapeau indépendantiste.

Cela faisant quatre ans qu'un chef du gouvernement du Mali ne s'était plus rendu dans la ville du Nord. Soumeylou Boubeye Maïga l'a fait vendredi 23 mars, accompagné de huit de ses ministres. Un déplacement sous très haute surveillance et escortée par l'ancien rébellion, les combattants de la CMA. Une visite qui n'était pas sans risque : la veille, la base de la Minusma a été une fois de plus visée faisant cinq blessés parmi les soldats français.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.