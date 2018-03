Ile Maurice: Bérenger - «Xavier Duval a poussé l'ex-présidente à violer la Constitution»

Et Ameenah Gurib-Fakim a-t-elle des comptes à rendre ? «Li ti devwar PM pou rapel parlman é pran aksion. Bondié koné kifer Pravind Jugnauth inn tourn an ron. Sak kou linn dir li pé vini la, madam-la inn gagn létan démisionné. Ena koler dan popilasion, nou ki pou ale paye so pansion !» a déclaré Paul Bérenger.

Paul Bérenger n'a également pas manqué de s'attarder sur le départ d'Ameenah Gurib-Fakim de la présidence et de l'annonce faite par Pravind Jugnauth d'instituer une commission d'enquête sur cette dernière. Celle-ci sera dirigée par l'Independent Commission Against Corruption (ICAC). Selon le leader du MMM, toute cette affaire est ridicule.

Aster zot vinn donn léson. Ou koné ki manier bizin pins néné pou siez ek PMSD ?». Paul Bérenger est également revenu sur l'épisode de Thierry Henry, député du PMSD, qui avait été impliqué dans un accident de la route mortel. «Enn kiken touy kikenn minwi. Li fer so madam asiz lor via, li al desoulé apré li vini li dir li ki ti pé kondir. Sa kalité député la péna drwa siez sa.»

«Li ek so garson vinn koz manti é zot dir zot pa finn inflians madam-la. Zot dir zot pann donn okenn konsey Ameenah Gurib-Fakim. Li pa honté». Le leader du MMM n'y est pas allé de main morte et a tiré à boulets rouges sur Xavier-Luc Duval. Paul Bérenger intervenait lors de sa conférence de presse hebdomadaire, ce samedi 24 mars. Celle-ci était centrée sur le départ d'Ameenah Gurib-Fakim de la présidence.

