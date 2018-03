Angola: Des entreprises étrangères prêtent à investir à Moxico

Luena (Angola) — Trois entreprises étrangères, deux chinoises et une canadienne, ont manifesté vendredi, à Luena, l'intention d'investir dans la province de Moxico (est), pour contribuer au développement socio-économique de cette région, la plus vaste de l'Angola, située à l'est du pays.

Il s'agit de Huashi Group et de "H&S", entreprises chinoises spécialisées dans la construction civile et dans les Travaux publics, et la canadienne "Roadpacker", spécialisée dans le compactage du sol des routes.

En marge d'une rencontre avec le gouverneur local, Manuel Gonçalves Muandumba, le vice-président de Huachi Group a fait savoir que son entreprise, basée en Angola depuis 10 ans, comptait élargir son champ d'action dans le secteur de l'Agriculture, notamment à Moxico, pour la culture de soja, de maïs, de riz et d'autres produits.

L'entreprise, qui effectue déjà des recherches dans ce secteur, profitera de la Ligne de crédit chinoise pour produire 10 tonnes de grains, soit quatre tonnes de soja et six de maïs, dans un hectare de terre, par deux récoltes.

Pour sa part, Suseta Antão, représentante de l'entreprise chinoise de construction civile et des Travaux publics, établie en Angola depuis 2006, a affirmé qu'elle comptait intervenir dans les secteurs de construction des Habitations, de l'Agriculture, de l'Hôtellerie et de Tourisme.

De son côté, le canadien Cory Carson a dit qu'il s'était rendu à Moxico pour présenter le produit de son entreprise Roadpacker, qui pourrait aider à résoudre les problèmes d'endommagement des routes.

Une fois appliqué sur la terre , Roadpacker permet à la structure du sol de devenir solide, stable, et compacte, rendant ainsi consistantes les routes, en termes de durabilité, et moins coûteuses, a-t-il ajouté.