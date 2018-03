Ile Maurice: Roubina Jadoo-Jaunbocus - «Les femmes doivent pouvoir se défendre»

Bann madam bizin solider ant zot mem. Dibout pou nou kamarad lerla nou vinn for. Kan ou défan ou ou éna plis konfians an ou mem». À travers ce programme, Roubina Jadoo-Jaunbocus dit vouloir toucher entre 700 à 1 000 femmes qui fassent partie du National Women's Council.

Rendre plus fortes les femmes, moralement et physiquement et réduire la violence physique. Tels sont les objectifs du programme SheFighter Empowering Women through self-defence lancé ce samedi 24 mars, par la ministre de l'Égalité du genre. Roubina Jadoo-Jaunbocus est d'avis qu'il faut équiper les femmes pour qu'elles puissent se défendre contre les violences physiques.

