Ile Maurice: Réseau de congolais démantelé - Pourquoi le passeport mauricien est-il si prisé ?

Arvin Boolell abonde dans le même sens. Il explique que souvent, à l'immigration, la discrimination se fait par rapport au pays d'origine. De ce fait, le détenteur d'un passeport d'un pays d'Afrique autre que Maurice peut se heurter à plus de contrôles. De plus, même pour les pays où un visa est nécessaire, les Mauriciens ont moins de difficultés.

Vijay Makhan, ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, estime que Maurice jouit d'une bonne réputation à l'international et très crédible au niveau des indicateurs. «Que ce soit au niveau de l'économie, de la société, le pays est reconnu et le détenteur fait face à des regards moins suspicieux», indique-t-il.

Selon Arvin Boolell, ancien ministre des Affaires étrangères, le passeport mauricien offre plusieurs avantages, le plus important étant l'accès à l'espace Schengen. «Les Mauriciens ont accès aux pays d'Europe ainsi que l'Angleterre et l'Irlande sans grande difficulté, ce qui explique pourquoi le passeport est tellement prisé», dit-il. Mais ce ne serait pas la seule raison de cette convoitise.

