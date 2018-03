Ile Maurice: Ravi Rutnah - «Il est faux de dire que l'ICAC est un outil politique»

Pour sa part, le ministre du Logement et des terres, a tenu à faire taire les rumeurs d'une quelconque tension existante entre le ML et le MSM. «Nou bien soudé, sinser ek derier PM. Nou lalians avek ML sé enn dé méyer alians kinn fer.

Quid de ceux qui affirment que l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) n'est qu'un ogre aux pieds d'argile ? «Éna dimounn dir péna konfians dan l'ICAC. Sé enn lot gouvernman kinn met PoCA. Dépi 2014, eski l'ICAC inn réfiz anket lor ban, minis ? Li pé fer so travail. Il est faux de dire que cet organisme est un outil politique», a soutenu Ravi Rutnah.

Toujours selon le député du Mouvement Liberater (ML), la mise sur pied d'une commission d'enquête «coûte beaucoup d'argent et prend énormément de temps». «Kan inn gagn rapor, dimounn kapav al lakour, sa kapav pran ant 3 ek 4 an.

Plus précisément pourquoi celle-ci s'intéressera à Ameenah Gurib-Fakim et non pas à l'homme d'affaires, Álvaro Sobrinho. «Kan bann individu impliké dan bann zafer kouma koription, ou pa met sur pied enn komision danket, nou réfer ka la à 'investigative authority'. Ki arivé si fer sa pou Sobrinho ? Ki pou mété kouma 'terms of reference' pou lanket lor koription ?» a-t-il fait ressortir.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.