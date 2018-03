Congo-Brazzaville: Daniel synthé, un ingénieux producteur

Le don mis à la disposition de la structure par la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline… Plus »

Le passionné, bercé à la variété française autant qu'au rap et à la musique africaine, est donc devenu l'un des faiseurs de tubes les plus affutés dans le paysage francophone. Derrière son label O-Vnee Music, créé il y a huit ans, Dany a tissé au fil du temps des relations avec une galaxie d'artistes et de stars que l'on retrouve désormais à tous les étages des classements.

Ce génie a travaillé avec les plus grands noms de l'industrie dont Orelsan, Sexion d'Assaut, Maître Gims, Shakira, Zaho, Lacrim, Black M, Booba, Florent Pany, Papa Wemba, Louane... , certains lui doivent quelques-uns de leurs meilleurs tubes. C'est lui, par exemple, qui est à l'origine des morceaux à succès, Bella et Sapé comme jamais de Maître Gims.

