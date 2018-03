Au Congo, les hôtels Africa, Pefaco hôtel Maya Maya et Radisson Blu, représentés par Stéphane Grellier, Alexandre Becher et Natacha Zoula, ont participé, le 21 mars, à l'opération initiée par Alain Ducasse et le ministère français des Affaires étrangères.

Pour sa quatrième édition, l'opération Goût de France a mobilisé plus de trois mille restaurants ainsi que les ambassades de cent cinquante pays répartis sur les cinq continents.

Ils ont invité le public à partager un dîner français, repas gastronomique comportant plusieurs plats, trésor du patrimoine français. Goût de France rendait hommage à l'innovation caractéristique de la tradition culinaire française, ainsi qu'à ses valeurs : le partage, le plaisir, le respect d'une alimentation de qualité qui respecte aussi l'environnement.

D'après les restaurateurs et les responsables des différents hôtels sélectionnés, l'opération Goût de France, dans sa version 2018, a rencontré un grand succès. « Nous avons reçu une centaine d'invités qui ont exprimé leur satisfaction à la fin du repas. Cela a été une occasion pour certains de découvrir et de profiter des saveurs françaises à 25 000 F CFA », a indiqué la directrice des ventes du Radisson Blu, Natacha Zoula.

Son restaurant a proposé, à l'entrée, tartine exotique au foie gras, salade de roquette, sauce vinaigrette aux fruits de la passion. Le plat était constitué de filet de bar à la grenobloise, cocotte de légumes verts, sauce au champagne, magret de canard mariné au miel, purée de patate douce et jeunes pousses d'épinards, sauce vinaigrette aux framboises, assiette de fromages français, crème brulée au mascarpone, sorbet aux framboises et cognac.

Pour mêler l'utile à l'agréable, l'hôtel a organisé une tombola mettant en jeu un billet d'avion Air France aller/retour Brazzaville-Paris et trois nuitées en chambre standard pour deux personnes (petits-déjeuners inclus). La tombola a été remportée cette année par une dame.

Du côté de Pefaco hôtel Maya Maya, le directeur artistique et relations publiques, Alexandre Becher, a fait part de sa fierté à participer à l'opération et s'est félicité de sa réussite. « L'opération goût de France mise en place depuis quatre ans prend de l'engouement. C'est une belle initiative qui illustre parfaitement des éléments importants de la culture française », a-t-il déclaré.

Le bistro parisien a proposé une carte variée pour un coût de 35 000 F CFA avec des plats typiquement français comme : saumon gravalax et crêpe vonnassienne (œuf, crème, pomme de terre), beurre blanc citronné et œuf de lump, mignon de porc rôti, navet glacé, et tempura de légumes. A Pefaco Hôtel Maya-Maya, trois restaurants font le plaisir des Italiens, des Français et des Africains.

Pour la prochaine édition Goût de France, Alexandre Becher a souhaité que les journalistes, présents lors de la conférence de presse ayant précédé l'évènement, testent des cocktails proposés et procèdent à un vote de sélection.

La Nouvelle Aquitaine à l'honneur

Le restaurant Le Brazza de l'hôtel Africa, dirigé par Stéphane Grellier, a proposé une carte gastronomie française avec une connotation de la cuisine sud-ouest (torchon de foie gras, confit de canard, salade périgourdine, coq au vin, caille aux raisins, etc.) et une carte gastronomie congolaise avec une présentation des plats typiques africains (maboké de caïman, maboké de boa, tortue, etc.). Le menu a été à 25 000 F CFA.

Il propose que la gastronomie française s'ouvre à tous les Congolais, « en essayant de mettre les prix abordables à tous ».

En 2018, Goût de France a souhaité mettre une région à l'honneur, la Nouvelle Aquitaine, creuset de l'excellence des vins français, avec Bordeaux comme marque mondiale porteuse de l'ensemble du territoire. La région est riche de différents parcours culinaires. Les produits de cette région ont été mis à l'honneur dans les menus servis.

La quatrième édition de l'opération Goût de France a rendu également hommage au « pape » de la gastronomie française, Paul Bocus. Ainsi, les restaurants sélectionnés ont intégré, dans leur menu, un plat inspiré de l'ADN de la cuisine de ce grand cuisinier récemment disparu.

Cet événement international, dont la première édition a eu lieu en 2015, fait suite à l'inscription du repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco.

Dans les différents restaurants sélectionnés à Brazzaville, les clients étaient unanimes à la fin de la soirée, « un menu de qualité, varié et délicieux, un décor soigné et une ambiance chaleureuse ». Tous ces éléments ont fait de cet évènement « une soirée d'exception ». Ils ont exprimé leur désir de voir l'opération Goût de France se reproduire. Rendez-vous pour la prochaine édition !