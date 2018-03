Congo-Brazzaville: Djoson philosophe honore les femmes

L'artiste musicien et son groupe Super Nkolo Mboka projettent un nouveau concert avant la fin de ce mois, après s'être produits à Poto-Poto, le troisième arrondissement de Brazzaville, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme.

Devant une foule immense, Djoson Philosophe The Winner a montré que les femmes pouvaient compter avec lui pour célébrer le mois qui leur est dédié, « mois de mars- mois de la femme ». C'est un concert pas comme les autres que l'homme de Massala a donné aux femmes.

« Nous devons la vie aux mamans, donc aux femmes. À l'occasion de la célébration de cette journée, nous avons pensé les honorer, parce que la femme, c'est celle qui donne la vie, encadre, fait tout pour l'enfant. La femme est le carrefour de la vie de l'homme », a déclaré l'artiste.

Le concert a été très apprécié du public qui l'a accompagné de bout en bout avec un répertoire riche. Djoson philosophe, qui a fait son entrée à 19h, a commencé par l'anthologie.

Il a interprété des chansons comme : Sekolet, Rumba na piste, Pêcheur ya mundele, Autrui, Ba Loves, La Samba du Congo, Envoûtement, Opaio, ... , avec de l'animation comme Maboko na Ndusu. Bien avant sa montée sur scène, les artistes de Super Nkolo comme Ossebi, Boloko et autres ont interprété les quelques morceaux de cet orchestre. « Je suis content que le public ait accompagné le spectacle.

Car, à chaque concert, j'apporte toujours du nouveau, le meilleur de moi-même. Je remercie Les Dépêches de Brazzaville, Les établissements Koud express, l'émission Tombola bwaka, Roodman de Pointe-Noire, la fille de l'étoile, ... », a-t-il dit.

Concert autoproduit par l'orchestre Super Nkolo Mboka, Djoson Philosophe a déploré toutefois le fait que la production est devenue un problème complexe au Congo. Chaque label, pense-t-il, a son artiste. Mais ceci étant, l'artiste pense qu'ils ne peuvent pas croiser les bras et attendre les grands événements. Voilà pourquoi ils ont opté pour des productions scéniques chaque week-end.

Honneur à l'artiste Aurélie Lamini

Outre la célébration de la journée de la femme, Djoson Philosophe The Winner a honoré également une femme de la diaspora. Aurélie Lamini est cette grande dame des arts résidant en France.

En séjour au Congo, Djoson Philosophe et son Super Nkolo Mboka se sont produits pour l'honorer. « C'est un grand plaisir de partager avec Aurélie Lamini, cette grande dame qui est dans les arts. J'étais surpris de la voir sur scène et s'adapter sans problème à notre chorégraphie », a indiqué le patron de Super Nkolo Mboka.

Pour la Française d'origine congolaise, ce concert a été épatant. « J'ai vu Djoson à la télévision mais sur scène, c'est une autre chose. Il joue de la musique d'ambiance qui vous met tout de suite au-devant de la scène.

Pour preuve, j'ai même dansé avec lui, c'est pour vous dire que j'ai été attirée par ce qu'il dégage. J'aime beaucoup sa musique. C'est un grand artiste, on est fier de lui et on va le pousser au maximum pour qu'il aille de l'avant, pour moi, il est au top », a témoigné Aurélie Lamini.

Par ailleurs, elle pense qu'avec son nouveau label Business élite détente, qui permet aux artistes, aux entrepreneurs et autres de rencontrer d'autres partenaires et éventuellement tisser quelque chose de plus grand, produira Djoson.

« À Paris, j'ai rencontré un producteur qui s'occupe de lancer des artistes. On va aider Djoson philosophe dans ce sens. Au Congo, nous n'avons que Roga-Roga, Kévin Mbouandé-Mbenga, et après il n'y a plus rien, alors que Djoson Philosophe est un très bon artiste musicien et mérite d'aller plus loin.

Si on donne des millions à certains artistes pour se produire en Europe, pourquoi ne pas le faire avec Djoson philosophe ? » , s'est elle interrogée. Signalons que l'artiste et son groupe sont en train de boucler le tournage de l'album "Multicolor".