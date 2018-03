La compétition distinguera, le 26 mars à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour la sixième année consécutive, les performances économiques des dirigeants, des entreprises et des investisseurs en Afrique.

Cette année, la start-up la plus prometteuse du continent sera récompensée par le nouveau prix de la « Most promising company of the year ». Pour ce trophée, cinq jeunes pousses à l'avant-garde de l'innovation seront en compétition devant un jury, composé d'investisseurs spécialisés (IFC, TLCom et Omidyar).

Il s'agit des start-up Omniup du Maroc qui offre un accès wifi gratuit moyennant le visionnage d'une publicité ; InTouch du Sénégal qui propose une plateforme de mobile money ; Twiga Foods du Kenya qui joue les intermédiaires entre producteurs et revendeurs pour les denrées agricoles ; Africa's Talking Ltd du Kenya qui fournit des services de communication (SMS, échanges vocaux..) et Thrive-Agric du Nigeria qui propose des solutions technologiques pour améliorer les rendements agricoles.

Toujours dans le cadre des innovations, le prix de la « CSR strategy of the year », en partenariat avec Bureau Véritas, récompensera l'entreprise ayant mis en place une politique de responsabilité sociale et environnementale à fort impact en Afrique.

Les Africa Ceo Forum Awards distinguent, chaque année, à travers sept prix, les dirigeants, les entreprises et les investisseurs dont la stratégie et les performances ont le plus contribué à la dynamique de croissance de l'Afrique sur l'année écoulée.

Au total, sept prix seront décernés lors de la soirée des Africa Ceo Forum Awards dans les catégories Ceo of year, Young Ceo of year, African company of year, Private equity investor of year, International company of year CSR strategy of the year, Most promising company of the year.

Notons que cette compétition est organisée dans le cadre d'Africa Ceo Forum, un rendez-vous annuel des décideurs publics du continent, des chefs d'entreprises et des investisseurs du monde.