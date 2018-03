Congo-Brazzaville: Réalisations et perspectives de la "Radio citoyenne des jeunes"

Financée par le gouvernement japonais par le biais du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), dans le cadre du projet « Prévention de la radicalisation de la jeunesse au Congo », la chaîne émettant à Brazzaville a été lancée le 31 mai 2017, en partenariat avec l'Unesco.

Près d'un an après son lancement, la "Radio citoyenne des jeunes" (RCJ), considérée comme la première chaîne thématique au Congo et dans la sous-région, s'est frayé une place dans le paysage audiovisuel national.

« Dans un paysage radiophonique dominé par des chaînes généralistes, n'accordant que très peu d'intérêt aux sujets éducatifs, la RCJ est une exception. Avec des programmes axés sur des thématiques comme droits humains, environnement, santé de la reproduction, les questions du genre, les valeurs citoyennes, la lutte contre la pauvreté, la promotion de la paix ainsi que les sujets spécifiques à la jeunesse », a expliqué son coordonnateur, Godefroid Yombi, lors d'une visite conjointe ambassade du Japon/ Pnud et autres partenaires.

Placée sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique, la RCJ, installée dans les locaux de l'Institut national des recherches et d'actions pédagogiques, est animée actuellement par treize jeunes, formés pour la plupart au département des Sciences et techniques de la communication de l'université Marien-Ngouabi. Elle émet pendant dix heures par jour.

Grâce à une puissance de 1000 Watts, elle est captée à Brazzaville, Kinkala et Kinshasa. Les animateurs qui ont suivi une formation d'un mois, dans une optique de polyvalence, ne sont pas rémunérés.

« C'est grâce à vous aujourd'hui que les jeunes ont un outil à la fois éducatif et de formation leur permettant d'échanger. La RCJ est devenue un forum des débats et d'échanges d'expérience pour les jeunes et la société civile. Depuis son lancement, la radio connaît un grand succès auprès des jeunes qui sont très nombreux à participer aux émissions interactives comme Bienvenue à l'école ; Vive la paix ; Alerte santé sexuelle, etc. », a poursuivi Godefroid Yombi.

Des perspectives

Se vantant du succès de cette première expérience, l'équipe managériale de la RCJ a souhaité que le projet soit étendu dans d'autres villes du pays et de la sous-région, notamment la Centrafrique en proie, elle aussi, à un conflit armé avec des conséquences sur la jeunesse et les violences à l'endroit des femmes.

S'agissant du Congo, a annoncé son coordonnateur, le projet consiste aujourd'hui, par exemple, à appuyer le processus de paix dans le département du Pool après la signature de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre les représentants du gouvernement et ceux du pasteur Ntoumi.

« Cet accompagnement de la radio se fera donc à travers la production des émissions sur la paix et le vivre ensemble mais aussi par la formation des journalistes des radios communautaires installées dans le département du Pool, avec des émissions évidemment sur la paix, les valeurs citoyennes », a conclu Godefroid Yombi.

Le projet salué par les partenaires

De passage sur les antennes de cette radio, le 13 mars, le représentant résident adjoint du Pnud au Congo, Mohamed Abchir, a reconnu qu'il s'agissait d'un outil très important pour promouvoir la paix au Congo. Il a également rappelé que son institution a pris l'engagement de travailler, en collaboration avec le ministère de tutelle, sur la durabilité de ce projet afin d'apporter des ressources additionnelles.

« Je crois comprendre que le gouvernement aussi est très intéressé à appuyer cette radio mais la balle est dans votre camp, parce que si vous faites des émissions qui sont intéressantes avec des choses qui touchent un peu les jeunes, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de difficultés pour attirer les financements », a-t-il fait savoir, remerciant par la même occasion le donateur.

Le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM), Jean-Martin Bauer, qui a également participé à cette émission animée par Chris Atongui-Ndinga, pense que la RCJ est un outil précieux.

« Pour le PAM qui travaille dans le domaine de la sécurité alimentaire, on se rend compte que la communication à tous les niveaux est extrêmement importante pour que la faim zéro existe au Congo. Je suis sûr que la même chose est vraie pour tous les domaines du développement », a estimé Jean-Martin Bauer.

La représentante de l'Unicef au Congo, Micaela Marques de Souza, a, quant à elle, souligné que la radio est un moyen qui donne toute une opportunité aux jeunes de participer aux évènements affectant leur vie ainsi que leur développement.

« Je me félicite tout d'abord du projet, il s'agit d'un partenariat très important pour les Nations unies. Le gouvernement devrait en approprier les actions, la participation des jeunes, les bailleurs, nous serons toujours là », a-t-elle assuré.