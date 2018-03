Congo-Brazzaville: Protection de la faune - Jitel Otika arrêté à Sibiti

Le présumé trafiquant a été interpellé par la direction départementale des eaux et forêts de la Lékoumou, en collaboration avec la gendarmerie nationale, pour possession illégale de trois pointes d'ivoires et d'un sac d'écailles de pangolin.

Trois pointes d'ivoires représentent deux éléphants tués. Ainsi donc, Jitel Otika est poursuivi pour supposition d'abattage d'espèces animalières intégralement protégées. L'éléphant et le pangolin géant font partie des espèces animales protégées, conformément à l'arrêté n°6075 du 9 avril 2011 déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées.

De même, l'article 27 de la loi 37/2008, du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées stipule : « L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées, sont strictement interdits ; sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ».

Le présumé délinquant a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il risque des peines allant jusqu'à cinq ans de prison ferme.Jitel Otika a assuré qu'il est le chef de file d'un réseau bien organisé trafiquant des produits de la faune quittant la frontière Gabon-Congo. Les objets proviendraient du Gabon et du district de Bambama, dans le département de la Lékoumou.

Par ailleurs, en janvier et février derniers, à Ouesso dans le département de la Sangha, la direction départementale des eaux et forêts, en collaboration également avec la gendarmerie nationale, a effectué plusieurs opérations d'interpellation conduisant à l'arrestation de six supposés braconniers. Actuellement, les procès de ces trois présumés trafiquants d'ivoires sont en cours au Tribunal de Ouesso.

Le pangolin...

Une proie facile pour les braconniers, l'animal pèse entre 2 et 35 kilos et mesure entre 30 et 80 cm selon l'espèce. Se roulant en boule quand il est menacé, les contrebandiers n'ont alors qu'à le ramasser et l'enfermer dans un sac. En Afrique, les trafics de pangolins empruntent les mêmes routes que ceux d'ivoires, de peau de panthère ou d'organes et d'os de gros singes.