Tunisie: Chahed défend son bilan

«Prenons l'exemple des caisses sociales. Jusqu'à présent les partenaires sociaux n'ont pas donné leur avis, et en ces temps délicats, il fallait chercher les compromis afin de maintenir la paix sociale», explique-t-il. Preuve que les rapports s'apaisent entre Nida Tounès et le chef du gouvernement, Mongi Harbaoui (Nida Tounès), change complètement de discours et choisit ses mots.

«Sur le fond, comme d'habitude, on tente de transformer l'échec en succès», commente Mongi Rahoui. Commençant la guerre des chiffres, il rappelle que le taux d'inflation est à 7.2%, que le taux d'endettement dépasse 70% du PIB, que le déficit budgétaire se situe aux alentours de 6,5%, que le déficit de la balance commerciale représente à peu près 15 000 millions de dinars, que les réserves en devises ne couvrent que 76 jours et que Moody's a encore rétrogradé notre note.

Réagissant au discours, Mongi Rahoui (Front populaire), président de la commission des finances, a considéré que c'était un discours à destination, non pas du peuple tunisien, mais de Nidaa Tounes et de BCE, pour leur déclarer son allégeance totale.

«Tout le monde salue le travail de la police et de l'armée, mais accuse le gouvernement de tous les maux ! mais l'institution sécuritaire ne travaille pas seule, il y a le président de la République et les ministres relevant du gouvernement», lance-t-il. Selon lui, il faudrait du temps pour que la reprise en main de la situation sécuritaire se traduise par une reprise du cycle économique.

