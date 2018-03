Madagascar: Orchidées Blanches - Inauguration du bâtiment Telomiova

Le centre les Orchidées blanches qui prend en charge l'éducation et l'intégration sociale des enfants et jeunes adultes atteints de déficience intellectuelle, vient d'inaugurer de nouveaux bâtiments et de réfection d'anciennes structures.

Les travaux ont pu être réalisés grâce à la contribution et au financement d'Illis Monaco. Baptisé « Telomiova » (nom d'un bel arbuste malgache aux fleurs de couleur violette et blanche), le nouveau bâtiment (incluant l'ancien réhabilité) comprend 4 salles, dont une salle de psychomotricité et une salle d'orthophonie.

Chaque salle peut accueillir plus de 40 élèves. Les infrastructures sanitaires et les peintures extérieures et intérieures ont été également améliorées pour le bien-être des enfants et le plaisir des yeux, ces enfants étant très « visuels » (pour la plupart) en matière d'analyse transactionnelle.