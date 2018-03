Madagascar, invité d'honneur à La Rochelle

Le salon nautique Grand Pavois est un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés et les professionnels du nautisme dans le monde. Plus de 35 pays y participent.

En outre, près de 800 marques internationales y sont représentées sur un espace de 100 000 m². Ce 3e salon nautique mondial à flot reçoit plus de 80.000 visiteurs/an.

Cette année, « Madagascar est l'invité d'honneur durant cet événement international qui se tiendra du 26 septembre au 01 octobre 2018 à La Rochelle en France. Et la Grande île marquera sa présence par un pavillon étalé sur une superficie de 750m² », a déclaré le ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka lors d'une conférence de presse hier à Tsimbazaza.

Tourisme affinitaire. Tous les aspects du pays liés aux activités nautiques y seront ainsi mis en avant. Il s'agit notamment des sports nautiques tels que le kitesurf, la plongée sous-marine, la pêche au gros, l'observation marine et le catamaran. En outre, l'ONTM en étroite collaboration avec le ministère de Tourisme, prévoient de valoriser l'économie, la culture, l'artisanat et la gastronomie malagasy.

En effet, il y aura des stands dédiés aux activités nautiques, à l'artisanat par la création d'un marché du Zoma, au restaurant afin de présenter l'art culinaire malagasy et au patrimoine maritime. En outre, un autre stand est réservé aux expositions-photos concernant la destination nautique à Madagascar. « Notre stratégie étant de cibler le tourisme affinitaire.

Dans le cadre de ce salon international, nous allons promouvoir le nautisme. Nosy-Be et Diégo sont réputés pour des activités de kite-surf dans le monde. La participation de Madagascar en tant que pays invité d'honneur permettra ainsi de susciter des informations positives sur la destination », a évoqué BODA Narijao, le PCA de l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM). Celui-ci remercie d'ailleurs le ministère de tutelle pour son soutien permanent dans toutes les actions entreprises par l'Office.

Plus performant. En outre, « il y aura une opportunité de développer des échanges économiques entre les opérateurs malgaches et ceux de la Région Nouvelle Aquitaine , étant donné que l'ensemble des institutions de cette région comme la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Rochelle font parties prenantes dans cet événement. Ce qui permettra d'attirer des investisseurs dans le secteur nautique/plaisance ou de favoriser les exportations des produits malgaches vers la Région.

Mais avant tout cela, l'ONTM invitera une dizaine de journalistes de la région Nouvelle Aquitaine, à réaliser des documentaires sur la destination Madagascar en juin prochain ,afin de susciter l'intérêt des visiteurs à venir au salon », a expliqué Vola Raveloson, le directeur exécutif de l'ONTM.

De son côté, le ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka a évoqué que plus de 30 opérateurs malgaches issus de différents secteurs, participeront à ce salon nautique Grand Pavois à La Rochelle. « Il faut qu'on soit plus performant dans les offres et l'accueil au niveau des stands pour mieux percer le marché français. En effet, la France est le premier pays émetteur de touristes à Madagascar alors que ses médias sont les pionniers à dire du mal de notre pays », a-t-il dénoncé.

IGM. Par ailleurs, il a emmené des Tours Opérateurs accompagnés par le PCA de l'ONTM et bien d'autres professionnels du Tourisme à visiter l'Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM), le seul institut accrédité par Gem-A de Londres à former des gemmologues et des lapidaires en Afrique. « Nous y avons appris que l'IGM pourrait être qualifié d'endémique à Madagascar, tout comme le baobab et les lémuriens.

Des Américains, des Asiatiques et des Européens y viennent poursuivre des formations. Notre objectif est ainsi de promouvoir la filière gemme à travers le tourisme en collaboration avec le ministère en charge des Mines.

On peut entre autres, instaurer un stand des pierres précieuses et pierres fines certifiées par l'IGM sans oublier les bijoux de fantaisie à la prochaine arrivée des bateaux de croisière transportant plus de 1 500 touristes sur les côtes de la Grande île. Des gemmes taillés seront également exposés au salon nautique Grand Pavois à La Rochelle », a conclu le ministre Roland Ratsiraka.