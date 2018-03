Cote d'Ivoire: Région de Gbêkê/Élections sénatoriales - Les grands électeurs votent en toute sérénité

Dans la région de Gbêkê, il y a deux listes qui s'affrontent. Une liste Rhdp et une liste indépendante. Notons que pour une meilleure crédibilité de ses élections sénatoriales, plusieurs observateurs nationaux et internationaux ont été accrédités par la Commission électorale indépendante (Cei) et déployés à Bouaké.

Parmi eux, l'artiste-chanteuse Antoinette Konan, conseiller municipal à Béoumi. « Je suis venue depuis jeudi pour battre campagne et voter pour ma liste », a-t-elle confié. « Tout se passe bien. Et j'ai confiance en ma liste », s'est-elle montré confiante.

A Bouaké, les élections sénatoriales se déroulent dans le calme et la sérénité. Le lycée classique et moderne 1 de Bouaké qui abrite le seul bureau de vote de la région de Gbêkê, a ouvert ses portes aux 310 grands électeurs depuis 7 heures.

