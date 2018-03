Madagascar: « Kal'tao malagasy » - L'évènement qui récompense les meilleurs prestataires !

Créé il y a deux ans, le Bon coin France compte actuellement près de 10 000 membres et travaille avec l'association humanitaire « Madagascar for development ». Son objectif est de faciliter la communication et surtout l'entraide entre les Malgaches vivant en Europe.

Un évènement qui prône la solidarité et encourage le dépassement de soi ! Le week-end dernier, les membres de « Bon coin France » se sont réunis à Paris pour remercier les membres dont les services ont satisfait le plus grand nombre.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.