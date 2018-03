Madagascar: Projet Fiantse - Initier le changement de comportement en milieu scolaire

Le projet Fiahiana An-TSekoly ou Fiantse vient d'être lancé officiellement jeudi dernier, 22 mars 2018 à l'école primaire publique (EPP) d'Anosibe. Il s'agit d'un projet visant à initier l'adaptation et l'atténuation du changement climatique en milieu urbain et rural par la mise en place de jardins ou forêts comestibles pour les écoles. Fiantse est mis en œuvre avec l'appui de l'Office National de Nutrition (ONN), de l'Association des Jeunes Journalistes Malagasy et du Centre Culturel et Educatif à l'Environnement.

« A terme, les jardins devront contribuer à améliorer les conditions naturelles pour la préservation de l'environnement », explique la présidente de l'association Patrakala, Rahariveloarimiza Samueline.

Quant à l'ONN, il initie les élèves à la notion de nutrition, en mettant en avant les bienfaits de l'alimentation saine et diversifiée, laquelle devrait améliorer considérablement l'apport en nutriment et en micro nutriment indispensable à la santé et à la croissance des enfants.

Le processus de mise en œuvre du projet inclut alors un volet éducation nutritionnelle. De plus, les jardins pourraient alimenter les cantines scolaires et rétablir ainsi les apports nutritionnels de ces élèves, pour rappeler les propos du coordonnateur national de l'ONN.

L'exécution de ce projet sur le plan national prévoit trois phases avec près de 120 écoles dans la Commune urbaine d'Antananarivo pour la première phase ; 500 écoles dans la région Analamanga dans la deuxième phase, et 200.000 écoles au niveau national pour la dernière phase.