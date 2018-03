Cote d'Ivoire/Maroc: Coupe de la Confédération - Asec, WAC, ils sont prenables !

De son côté, Williamsville athletic club (Wac) séduisant depuis le début des épreuves africaines, devrait pouvoir passer l'obstacle du Niefang de Guinée équatoriale. Pourvu que Aby Yao, l'entraîneur et sa troupe maintiennent la cadence. Le Deportivo Niefang doit sa participation aux 16es de finale à un but en or de son buteur maison, Pedro Obiang NGuema (1-0) au match retour.

Un club en pleine crise, avec une place de relégable en championnat dont la qualification pour le tour barrage de la Coupe de la confédération surprend plus d'un. Malgré le limogeage de l'entraîneur serbe, Ivica Todorov après la première phase du championnat et l'arrivée du Marocain, Rashid Taoussi, la situation reste tendue.

