Madagascar: Le Kosovo au menu des Barea !

Le match amical de ce samedi entre les Barea et la sélection du Kosovo a tout d'une affiche inédite, car malgré quelques joueurs évoluant dans des grands clubs anglais, notamment les Kosovars, n'ont rien d'une foudre de guerre et de fait, restent prenables.

Petit poucet du football européen, le Kosovo qui a fait son entrée au sein de la grande famille de l'UEFA qu'en mai 2016, va sans doute disputer son plus gros match contre Madagascar, ce samedi à 21h (heures malgaches) à Franconville, près de Paris.

Milieu impressionnant. Depuis son premier score nul et vierge face aux Haïtiens, l'équipe aujourd'hui dirigée par le Suisse Bernard Challandes, n'a pas réalisé grand-chose avant de céder contre les modestes Albanais.

On notera toutefois la présence des pensionnaires des grands clubs tels Granit Xhaka d'Arsenal ou encore Xheridan Shaqiri de Stoke City sans oublier l'emblématique capitaine Samir Ujkani qui garde les buts de l'AC Pise en Italie. Valmir Sulejmani de Hanovre 96 fait partie d'un lot assez impressionnant au milieu du terrain.

Mais, un match de préparation qui plus est, reste un match que les Barea ne doivent pas négliger. Et quand Nicolas Dupuis parle d'une revue d'effectif, on hésite à le suivre car plus que jamais, le groupe malgache a besoin de retrouver ses marques en vue d'avoir le profil de l'équipe type qui recevrait le Sénégal en octobre sur nos terres.

Des remplaçants de luxe. Autrement dit, la revue ne serait pas appropriée qu'en cas de large victoire devant une défense déjà réputée solide avec Toby, Mombris, Bapasy et Fontaine, derrière les deux sentinelles Dimitri Caloin et Ibrahim Amada. Comme chaque joueur n'est à l'abri d'une blessure, on pourrait alors, le cas échéant, faire entrer en cours de jeu Mamy Gervais dans l'axe sans oublier Deba Kely tout aussi efficace dans la charnière centrale que sur le flanc droit.

Mais on aimerait surtout voir comment fonctionne l'association entre Ilaimaharitra et Dada. Des remplaçants de luxe en fait mais qui souffrent de la comparaison au point de vue physique avec nos géants dont Fontaine, Mombris et Caloin.

Et tant qu'à faire, Nicolas Dupuis aura intérêt à trouver une autre formule à même de remplacer convenablement Faneva Ima en pointe de l'attaque. A moins de changer carrément de système pour opter deux attaquants dans un 4-4-2 classique qui permettrait à Voavy Paulin de rentrer sur le terrain. Mais c'est à l'entraîneur de voir...