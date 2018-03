Madagascar: Judo - Maître Arijaona Jacques n'est plus

Judoka ceinture noire 4e dan, a fait son dernier rei et s'est éteint vendredi dernier. Arbitre International de la Fédération internationale de judo, il était le plus haut gradé du club COSFA. Il était aussi conseiller spécial régional de la Ligue avec les arbitres d'Analamanga. Il a commencé ses armes en, judo au JCFM / ARNV ( Franco Malagasy).

Il est devenu champion de Madagascar, a été dans l'équipe nationale avant de diriger le club de COSFAP. Le corps arbitral du judo d'Analamanga perd un de ses membres influents. La ligue avec les arbitres et les judokas présenteront leurs condoléances ce jour à 15h à Alasora à son domaine.

Selon le témoignage de Me Olga, vice-présidente du corps arbitral « c'était quelqu'un de calme, pas du tout égoïste et qui a tellement donné pour le judo et surtout l'arbitrage.

Grâce à lui, j'ai pu faire l'examen International d'arbitrage et suis devenue la première femme africaine et malgache arbitre de judo ». Madagascar avait deux arbitres mondiaux et l'on perd l'un d'eux en la personne de Me Zaka. La rédaction sportive de MIDI Madagasikara présente à sa famille ses sincères condoléances.