Amadou Ba, président du Conseil des ministres statutaire de l'Uemao, a présidé hier, vendredi, au siège de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) la première session ordinaire 2018 dudit conseil. A cette occasion, il a présenté ses condoléances émues aux familles éplorées des événements malheureux perpétrés à Ouagadougou et le crash d'un hélicoptère militaire ralliant Ziguinchor à Dakar ayant entrainé la mort de huit personnes et des blessés.

Le président du Conseil des ministres statutaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) Amadou Ba, a présidé hier, vendredi, au siège de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) la session ordinaire du conseil des ministres au compte de l'année en cours.

A l'ordre du jour, la situation économique et monétaire dans l'Uemoa au 31 décembre 2017, la validation des comptes de la Bceao pour l'exercice 2017, la révision de la politique de sélection des contrôleurs externes de la Banque centrale et la désignation du nouveau président dudit conseil allant du 1er avril au 31 mars 2020.

Amadou Ba a fait mention, dans son discours d'ouverture, de deux points portant sur le relevé des décisions de la 108e réunion du conseil d'administration de la Boad et l'examen de quatre dossiers soumis pour décision au titre de la commission de l'Uemoa.

Le premier dossier est relatif à au projet de règlement financier des Organes de l'Uemoa alors que le deuxième a trait au projet de directive portant sur le cadre réglementaire pour la production et la circulation de l'image au sein de l'Uemao dont l'objectif principal est d'une part la fixation des règles communes pour la production et la circulation de l'image à l'échelle sous-régionale et d'autre part, l'harmonisation des réglementations en vue de la création d'un marché régional de l'image dynamique.

Le troisième concerne le projet de directive portant harmonisation du dépôt légal des documents audiovisuels au sein des Etats membres de l'Uemao avec pour objectif principal la constitution, la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel de l'Union et est enfin relatif au projet de directive portant harmonisation des dispositions relatives au projet au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du programme d'actions communes pour la production, la circulation et la conservation de l'image dans l'espace».

Le président sortant du Conseil des ministres a en outre fait mention au titre du «Conseil régional de l'Epargne publique et des marchés financiers que le conseil se penchera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. l"examen du projet de collectif budgétaire de l'exercice 2018 ainsi que l'évolution des activités du marché financier régional au cours du quatrième trimestre 2017, et des échanges en cours avec le cadre permanent de concertation de l'Ohada sur la problématique du niveau de capital social minimum requis pour les entreprises faisant appel public à l'épargne sur le marché financier de l'Uemoa».