Sénégal: Premier match préparatif pour le mondial 2018 - Les lions tenus en échec par les loups blancs

En remplacement de Kara Mbodj et Kalidou Koulibaly, pour raisons de blessure, Djilobodji et Alfred Ndiaye, Pape Ndiaye Souaré qui retrouve la tanière après un long moment d'absence, ont réussi à maintenir le cap contre les Loups blancs.

Le système de jeu 3-5-2 mis en place par le sélectionneur Aliou Cissé a eu pour caractéristique de densifier la défense centrale (généralement composée de deux défenseurs centraux) et de créer le surnombre au milieu de terrain. Nous pouvions l'apercevoir notamment en phase défensive, c'est-à-dire au moment de récupérer et de relancer le ballon, avec Djilobodji et Alfred Ndiaye qui se remplaçait à tour de rôle.

