Sénégal: Crise de l'école sénégalaise - Le G6 donne un ultimatum au gouvernement

Après un report de la rencontre entre gouvernement et syndicats du jeudi dernier avec l'absence du Premier ministre, les syndicats les plus représentatifs (G6) menacent de se retirer du comité stratégique présidé par Mahammed Boun Abdallah Dionne. En d'autres termes, ils n'excluent pas d'abandonner les négociations.

«Si jamais la deuxième rencontre ne se tient pas, la partie syndicale va se retirer du comité stratégique chargé du monitoring de la mise en œuvre des engagements qui a une durée de vie d'un mois », a fait savoir El Hadji Malick Youm, secrétaire général national du Saemss, membre du G6.

Selon lui, cette décision a été prise à l'occasion d'un comité technique d'évaluation de la lutte, jeudi dernier, à Keur Massar « Il était prévu une rencontre du comité stratégique entre gouvernement et syndicats, ce jeudi. Cette décision prise par le gouvernement est un engagement non respecté, car le Premier ministre est en voyage », a souligné Malick Youm.

En attendant d'y voir plus clair, le G6, notamment le Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (Saemss), le Cadre Unitaire des Enseignants du Moyen Secondaire(Cusems), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (Sels/A), l'Union démocratique des enseignants du Sénégal (Uden) et le Syndicat National des Enseignants en Langue arabe du Sénégal (Snelas/Fc), poursuivent leur 6ème plan d'actions.

Après une semaine ponctuée de débrayages et de grèves, l'intersyndicale appelle à un débrayage le mercredi 11 avril et une grève totale les jours suivants, les 12 et 13 avril. Après Thiès, Kaolack, Dakar et Saint Louis, l'intersyndicale va battre le macadam, le jeudi, à Ziguinchor, à l'occasion d'une marche nationale.

Les négociations entre gouvernement et syndicats d'enseignants les plus représentatifs achoppent, rappelons-le, toujours sur le montant sur l'indemnité de logement. L'Etat propose une augmentation de 15 000 FCfa, pendant que les enseignants exigent un relèvement de 40 000 F Cfa échelonnés entre 2018 et 2019. A trois mois du démarrage des examens nationaux, les grèves ont fini de saper le moral des élèves et parents, plongeant l'école dans une impasse totale.