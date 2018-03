Sénégal: Sédhiou - Revue du programme sectoriel Paquet-EF et validation du plan de travail annuel

Au chapitre de la gestion des structures, l'IA de Sédhiou ne sent pas l'implication significative des collectivités locales « dans le financement de l'éducation et dans la gestion des structures éducatives. La participation des collectivités locales est encore timide.

Dans sa présentation, l'Inspecteur d'académie de Sédhiou a certes relevé des points de performance au niveau de l'élémentaire, de l'éducation de base des jeunes et des adultes et de l'enseignement professionnel et technique avec à la clé de bons indicateurs de l'efficacité, mais en parallèle, Cheikh Faye a fait mention des contraintes dans le moyen secondaire à l'origine de contre-performances.

Cette revue a permis de passer au crible l'ensemble des préoccupations, sous l'autorité du gouverneur de région, et à en dessiner des perspectives immédiates en vue d'améliorer les offres éducatives. « Nous avons pu faire le bilan de l'année 2017, à travers les trois axes à savoir l'amélioration de la qualité des enseignements/apprentissages, l'équité dans l'accès au service d'éducation mais également la gouvernance transparente et inclusive.

L'Inspection d'académie de Sédhiou a procédé hier, vendredi 23 mars, à la revue annuelle régionale du programme sectoriel PAQUET (Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (éducation et formation) en présence des membres du comité régional de développement (CRD).

