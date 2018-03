Sénégal: Match amical Sénégal-Ouzbekistan (1-1) - Un match nul pas très convaincant

Au terme d'une prestation collective assez moyenne, l'équipe du Sénégal n'est pas arrivée à s'imposer hier face à l'Ouzbékistan au stade Mohamed V de Casablanca. Pour ce premier test sur la route de la Coupe du monde Russie 2018, les joueurs d'Aliou Cissé n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul (1-1).

On ne donnait pas cher des chances de l'Ouzbékistan face au Sénégal. Et pourtant hier, les Ouzbeks ont donné du fil à retordre à l'équipe du Sénégal. Pour ce premier des cinq matchs que doit disputer son équipe sur la route du mondial, Aliou Cissé a totalement remanié son groupe, laissant Khadim Ndiaye, Sadio Mané et beaucoup de cadres sur le banc. Le sélectionneur a préféré miser sur Pape Seydou Ndiaye, Pape Ndiaye Souaré, Papy Djilobodji et Baye Oumar Niass entre autres revenants et d'autres joueurs.

Avec un Onze de départ inédit, et un système de 3-5-2 qui n'a pas trop donné les effets escomptés, les Lions ont rencontré un adversaire très déterminé, qui leur a posé beaucoup de problèmes ; les obligeant même parfois à jouer par intermittence.

Ce manque de constance n'a pas véritablement permis aux joueurs d'Aliou Cissé de se créer beaucoup d'occasions au cours de cette rencontre pourtant très ouverte. Et malheureusement, ce sont les Ouzbeks qui vont en profiter pour ouvrir le score dès la 20e minute de jeu, sur un penalty concédé par un Lamine Gassama pas dans ses crampons. Le penalty est transformé par Shukurov (20e) qui donne ainsi l'avantage à son équipe.

L'équipe d'Aliou Cissé était très poussive ; fort heureusement il y avait, dans l'animation offensive, Santy Ngom qui honorait sa première sélection avec l'équipe nationale. Les Lions ont un peu mieux joué en seconde mi-temps, mais ont eu affaire à une très bonne opposition de l'adversaire. Maladroits et n'étant pas au rendez-vous, les joueurs de Cissé ont beaucoup couru derrière l'égalisation et ont tout essayé, mais les attaquants, à l'image de Moussa Konaté, ont manqué de précision dans la finition.

Longtemps, on a cru au hold-up ouzbek, mais le salut est venu de Moussa Konaté qui a vendangé auparavant beaucoup d'occasions au cours de cette rencontre. Mais il se rachètera sur une belle offrande de Santy Ngom pour revenir au score à la 62e minute. Les entrées d'Henri Saivet, Ismaïla Sarr, Diafra Sakho et Armand Traoré n'ont pas changé grand-chose à la partie, même si, des deux côtés, on s'est créé beaucoup d'occasions.

Les deux équipes se quittent ainsi dos à dos au terme d'une deuxième mi-temps très disputée. Ce score de parité est un moindre mal, mais ce match ne restera pas trop dans les annales, surtout pas celles des Lions qui ont livré une prestation collective assez moyenne. Prochain rendez-vous, le 27 mars au Havre, en France. Le Sénégal jouera contre la Bosnie Herzégovine, qui s'est imposée (1-0) hier, en Bulgarie.

DÉBUTS PROMETTEURS POUR SANTY NGOM !

Santy Ngom a honoré hier, contre l'Ouzbékistan, sa première cape en sélection. Et pour son baptême du feu, le néo-Lion a bien accompli son rôle. Il a séduit de par son aisance technique et a démontré qu'il méritait bien la confiance d'Aliou Cissé.

Lancé dans le grand bain pour la première fois en sélection, Santy Ngom a prouvé hier à Aliou Cissé qu'il n'avait pas tort de le titulariser. En l'absence des cadres, l'attaquant nantais, positionné en milieu excentré gauche et parfois dans un rôle beaucoup plus offensif, s'est bien illustré.

Et de fort belle manière. Propre techniquement et avec son toucher de balle remarquable, son jeu tourné vers l'avant et ses belles ouvertures, Santy Ngom a marqué de son empreinte la rencontre. Extrêmement rapide et doué dans les enchaînements, il a impressionné les observateurs en animant parfaitement le jeu et dictant avec succès la partition sénégalaise.

Au cœur du jeu, il s'est imposé avec une facilité déconcertante, faisant parfaitement le liant entre la récupération et l'attaque. Vivacité et percussion ont été au rendez-vous avec ce joueur qui avait en bandoulière engagement et détermination.

Très remuant sur son côté gauche, il a été très généreux aussi bien dans les passes qu'au niveau de la défense. Le milieu de terrain a touché beaucoup de balles et a été dans tous les bons coups. Santy n'a pas marqué, mais le but égalisateur est venu de lui.

A l'heure où la sélection se cherche désespérément un dépositaire fiable de son jeu, beaucoup de regards se tournent vers lui ; même s'il est difficile d'évaluer sa vraie valeur lors de ce seul match. Mais avec cette prestation de haute facture, le Nantais a donné raison à Aliou Cissé qui l'a titularisé dès sa première convocation. Et il tient logiquement la corde pour être titulaire lors de la prochaine rencontre des Lions prévu le 27 mars contre la Bosnie-Herzégovine.