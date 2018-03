Sénégal: Niokhobaye Diouf, responsable Ps de Fatick-Commune - « Nos renouvellements ont beaucoup d'enjeux »

interview

Membre du bureau politique et de Vision socialiste, Niokhobaye Diouf, responsable de la coordination communale de Fatick incarne, avec d'autres, la nouvelle vague de jeunes qui entend jouer sa partition dans les opérations de vente des cartes. Dans cet entretien, il se prononce sur les enjeux de la vente des cartes, la situation politique nationale et les performances économiques présentées par le gouvernement.

Qu'attendez-vous des opérations de placement des cartes de membre au-delà de l'identification des militants en vue du renouvellement de vos instances ?

Elles constituent l'un des marqueurs politiques qui nous singularise, je pense être en mesure d'affirmer ; sans me tromper ; que nous restons la seule formation politique qui réussit à faire fonctionner encore ces mécanismes de démocratie interne.

Renouveler nos structures de base nous permet de faire le point sur la situation politique du parti, d'opérer le rappel des troupes, si je peux m'exprimer ainsi, mais surtout c'est le lieu d'impulser un travail d'animation de nos bases, de poser à nouveau le débat sur l'orientation du parti sur les enjeux politiques nationaux, et enfin d'évaluer l'action des différents responsables.

C'est un processus à l'issue duquel, le mandat des différents responsables de la base au sommet de la pyramide est sanctionné par les militants qui, à terme, auront l'opportunité de se prononcer sur les leaders qui conduiront les instances jusqu'aux prochains renouvellements.

Ces renouvellements-ci ont d'autant plus d'enjeux qu'ils s'opèrent à la veille de l'élection présidentielle et seront le lieu de matérialiser des choix déjà indiqués à plusieurs occasions par les militants socialistes.

Au sortir du renouvellement de ses instances, beaucoup s'attendent à voir le Ps proposer une nouvelle offre politique. Quelles en seraient ses grandes lignes ?

Je l'ai indiqué plus haut, les renouvellements sont aussi l'occasion de poser le débat sur les orientations du Parti, ses objectifs, sa stratégie, mais certainement de vider définitivement nos contradictions internes.

Oui, ces différentes réflexions, conduiront inéluctablement aux bases d'une offre politique, celle que le parti socialiste portera et proposera, même s'il n'est nul besoin de repréciser ici notre appartenance à la coalition Bby et notre ancrage renouvelé aux valeurs qui la consolident.

Au regard des enjeux de l'heure et de l'échéance de l'élection présidentielle, avec quelles thématiques allez-vous préparer votre congrès ?

Il me semble encore prématuré d'apporter des éléments de réponses précis à cette question, seulement je suis sûr que le sujet va faire l'objet de discussions aux seins des instances de direction du Parti, et des thématiques de premières importances seront retenues comme il se fait généralement lors des congrès du parti socialiste.

Mais il me semble déjà sûr que les débats porteront, entre autres, sur des sujets comme l'alternance générationnelle au sein du Parti et l'intégration des jeunes générations dans les sphères de décision, travail déjà entamé par le président Ousmane Tanor Dieng, qui tout au long de ses mandats, par son talent ambidextre, s'est évertué à faire cohabiter la voix de l'expérience incarnée par les anciens du Parti et la puissance de l'énergie des jeunes générations très attirés par le parti socialiste.

La pertinence de votre appartenance à la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » a-t-elle fait l'objet de débats au cours de ces opérations de renouvellements ? Le cas échéant, quel type de discours avez-vous tenu aux militants ?

Vous n'êtes pas sans savoir que cette question a fait l'objet de consultations de la base à la demande du bureau politique, et que manifestement, la grande majorité de nos camarades s'est prononcé en faveur du maintien de notre formation au sein de la coalition Bby, dissipant ainsi tout équivoque sur le sujet.

Cela dit, il est vrai que des interpellations peuvent revenir parfois dans les structures de bases comme chez moi à Fatick sur des aspects liés au fonctionnement de la coalition à l'échelle de la circonscription, pour relever justement des griefs qu'on peut constater parfois dus à des maladresses de nos alliés locaux.

Cela concerne le plus souvent des choix imposés ou encore non discutés qui finissent par générer des frustrations dans nos rangs. Cela dit, nous ne sommes pas véritablement confrontés à des débats de fonds sur la problématique d'appartenance à la coalition, parce qu'encore une fois, cette question reste définitivement vidée au sein de nos rangs.

Le débat économique fait rage au sein de la classe politique à propos des agrégats économiques, en particulier la dette publique dont le spectre est agité par l'opposition alors que le gouvernement affiche le taux de croissance du Pib à plus de 07% pour s'en féliciter. Quelle est votre analyse de la situation économique du pays ?

Si seulement l'opposition s'attachait plus à apporter des propositions concrètes ou encore des critiques constructrices sur le débat économique, on s'en réjouirait. Malheureusement, le constat est tout autre, elle se cantonne à émettre des commentaires brodés de subjectivités, le plus souvent dignes de syndicalistes sans vouloir mépriser les syndicalistes qui du reste jouent bien leur rôle.

Juste qu'on en attendait beaucoup plus de l'opposition en terme de profondeur d'analyse. Concrètement, que ça soit sur la Van (valeur actuelle nette) de la dette extérieur par rapport au Pib, par rapport aux exportations de biens et services, ou encore au revenu budgétaire, nous sommes encore largement en deçà des seuils de soutenabilité, donc loin des plafonds.

Et les projections sur 2018 affichent carrément des statistiques stabilisées. Service de la dette extérieure par rapport aux exportations de biens et services hausse de 16% pour un seuil de 25%. Service de la dette extérieure par rapport au revenu budgétaire hausse de 13% pour un seuil 22%.

La réalité est que même si le niveau élevé de la dette publique (60% du Pib) interpelle et limite les capacités d'absorption des chocs budgétaires, on est encore largement en capacité d'honorer les engagements du pays.