Burkina Faso: PNDES - Le groupe parlementaire CDP décrypte sa mise en œuvre

«Le Pndes et sa mise en œuvre: quel bilan à mi-parcours?» et «la problématique de l'endettement du Burkina Faso: état des lieux et perspectives» sont les thèmes qui devraient être débattu lors des premières journées parlementaires 2018 à Bobo-Dioulasso. Pour Blaise Sawadogo, président du groupe parlementaire CDP, la mise en œuvre du Pndes suscite de nombreuses interrogations voire des inquiétudes d'où, le choix de ces deux thèmes qui seront au centre des échanges.

A écouter le président du groupe parlementaire, «le Pndes est en train d'être mis en œuvre et, c'est tout à fait normal que nous en tant que citoyens, nous cherchons à savoir à quelle étape on est. Quels sont les acquis.

Et, ensemble après analyse, on verra quelles sont les insuffisances dans la mise en œuvre de ce programme. Nous ferons des propositions et tout en étant très critique parceque c'est dans le sens d'attirer l'attention des initiateurs de ce programme afin que les choses sont recadrées et recentrées sur les intérêts et préoccupations des populations» a-t-il expliqué.

M. Sawadogo et ses camarades disent relever quelques inquiétudes dans la mise en œuvre du Pndes. Du point de vue du groupe parlementaire CDP, le financement du Pndes cause problème. «Il n'y a pas mal d'annonces, de chiffres qui sont donnés. Mais, par moment, on se demande si finalement ce sont des acquis ou nous sommes toujours en attente du financement du Pndes» s'interroge-t-il.

Le groupe parlementaire dit «toujours s'inquiéter par rapport à la réalité». «Il faut aussi souligner que même dans la pratique, par moment, nous nous demandons si la mise en œuvre du Pndes s'agit véritablement de projets qui ont été bien élaborés et planifiés dans le cadre du Pndes ou bien il s'agit simplement d'achever ce que certains ont déjà commencé en terme de recherches de financement, de conception et de planification» a lancé M. Sawadogo tout en estimant «qu'au regard de cette propagande faite autour de ce programme, il y a lieu pour eux en tant que députés de se pencher sur cette question».

Pour le groupe parlementaire, à priori, ils pensent que le Pndes demeure simplement une annonce. «Nous ne voyons pas une perspective certaine par rapport au Pndes lui-même. Mais, pour être davantage plus critique et objectif dans l'appréciation, il y a lieu que nous puissions échanger avec ceux-là qui sont au centre de la mise en œuvre de ce programme.

C'est pour cela que nous avons souhaité échanger avec le secrétaire permanent du Pndes qui nous donnera un certain nombre de données objectives qui nous permettront de manière objective d'apprécier la situation» a dit M. Sawadogo

S'agissant de l'état des lieux et perspectives des endettements, le président du parti, Eddie Komboïgo a laissé entendre qu'«on s'endette pour investir». A ce titre, il indique que «si des objectifs à moyen et long terme, et un canevas strict à suivre ne sont pas bien définis, «tout endettement que nous faisons est voué à l'échec. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut une analyse de spécialistes et une vision pour le Burkina Faso par rapport à la question» a-t-il conclu.