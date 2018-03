Sénégal: Débuts prometteurs pour Santy Ngom !

Santy Ngom a honoré hier, contre l'Ouzbékistan, sa première cape en sélection. Et pour son baptême du feu, le néo-Lion a bien accompli son rôle. Il a séduit de par son aisance technique et a démontré qu'il méritait bien la confiance d'Aliou Cissé.

Lancé dans le grand bain pour la première fois en sélection, Santy Ngom a prouvé hier à Aliou Cissé qu'il n'avait pas tort de le titulariser. En l'absence des cadres, l'attaquant nantais, positionné en milieu excentré gauche et parfois dans un rôle beaucoup plus offensif, s'est bien illustré.

Et de fort belle manière. Propre techniquement et avec son toucher de balle remarquable, son jeu tourné vers l'avant et ses belles ouvertures, Santy Ngom a marqué de son empreinte la rencontre. Extrêmement rapide et doué dans les enchaînements, il a impressionné les observateurs en animant parfaitement le jeu et dictant avec succès la partition sénégalaise.

Au cœur du jeu, il s'est imposé avec une facilité déconcertante, faisant parfaitement le liant entre la récupération et l'attaque. Vivacité et percussion ont été au rendez-vous avec ce joueur qui avait en bandoulière engagement et détermination. Très remuant sur son côté gauche, il a été très généreux aussi bien dans les passes qu'au niveau de la défense. Le milieu de terrain a touché beaucoup de balles et a été dans tous les bons coups.

Santy n'a pas marqué, mais le but égalisateur est venu de lui. A l'heure où la sélection se cherche désespérément un dépositaire fiable de son jeu, beaucoup de regards se tournent vers lui ; même s'il est difficile d'évaluer sa vraie valeur lors de ce seul match.

Mais avec cette prestation de haute facture, le Nantais a donné raison à Aliou Cissé qui l'a titularisé dès sa première convocation. Et il tient logiquement la corde pour être titulaire lors de la prochaine rencontre des Lions prévu le 27 mars contre la Bosnie-Herzégovine.