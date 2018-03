Congo-Brazzaville: Le personnel féminin du ministère de la Culture édifié sur les différents types de cancer

Une conférence-débat organisée, le 22 mars à Brazzaville, a permis de sensibiliser les participantes à la maladie, notamment ses causes et les différents facteurs de risques de la contracter.

Organisée par le ministère de la Culture et des arts, dans le cadre de la célébration du mois de la femme, la confrence-débat a réuni non seulement les femmes qui évoluent au sein de ce ministère mais aussi les femmes artistes. Deux communications ont été faites à cette occasion, notamment «Edification sur les cancers du sein, du col de l'utérus, de gorge, de la prostate et des testicules » et « Femme et accès au crédit, à la terre et aux aliments de base».

Intervenant sur le premier thème, le Pr Judith Nsondé Malanda, cancérologue au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, a fait savoir que tous les cancers peuvent être traités si le diagnostic est établi très tôt. Aussi a-t-elle dit, le dépistage est très important et cela devrait se faire tous les trois ans.

Le cancer n'est pas contagieux mais son traitement est coûteux, a-t-elle révélé, indquant que jusque-là, il n'y a pas encore un programme national de lutte contre cette maladie. Pour ce faire, elle a encouragé les femmes à ne pas rester à la maison après avoir observé l'apparition d'une masse ou d'une anomalie au niveau du sein, qu'elle soit douloureuse ou non, mais d'aller vite à l'hôpital pour se faire examiner.

L'objectif, selon elle, est de découvrir la maladie à temps car elle peut être soignée lorsque le diagnostic est connu avant qu'elle ne s'aggrave. Plusieurs facteurs de risques, a noté la cancérologue, sont à l'origine de cette maladie, notamment les rapports sexuels précoces et non protégés, la multiplicité des partenaires sexuels, les infections à VIH, l'hygiène sexuelle médiocre, le tabagisme, la contraception, etc.

Le Pr Judith Nsondé Malanda a conseillé les activités physiques et sportives, l'allaitement, la bonne alimentation riche en fibre végétale et pauvre en graisse animale, la lutte contre le tabac et l'alcoolisme.

Elle a également dit que la sensibilisation aux infections sexuellement transmissibles fait partie de la lutte contre cette maladie. Elle a, en outre, exhorté les femmes à ne pas utiliser n'importe quoi pour rétrécir le canal vaginal et d'avoir un récipient spécial pour des bains intimes.

Pour sa part Gilles Renaud Zouzi, directeur administratif et financier à la direction générale de l'Intégration de la femme au développement, a exposé sur le second thème " Femme et accès au crédit, à la terre et aux aliments de base", une communication choisie en rapport avec le thème de la célébration cette année de la Journée internationale de la femme, à savoir « L'heure est venue : les activités rurales et urbaines transforment la vie des femmes ».

Gilles Renaud Zouzi a indiqué que la femme est prête à jouer pleinement son rôle, mais malheureusement, elle est confrontée aux difficultés d'accès au crédit. C'est ainsi que le ministère de la Promotion de la femme l'accompagne dans la formation et la mise en réseau par filière d'activité.