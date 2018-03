Sénégal: Ligue 2 - 17ème journée Pikine et Gorée en danger, Renaissance à l'affut

La 17e journée entamée hier, se poursuit ce week-end. Renaissance qui reçoit dimanche EJ Fatick, a une bonne occasion de conforter sa seconde place. As Pikine et Gorée, respectivement leader et troisième, seront en danger face à Keur Madior et Ngor.

Gorée (3e, 27pts) se déplace ce samedi à Mbour pour défier Keur Madior. Les insulaires qui ont été dépossédés de leur seconde place, auront une occasion de se rattraper face aux Mbourois qui alternent le bon et le moins bon depuis quelques journées.

Le leader, As Pikine (1er, 34 pts), accroché le week-end dernier (0-0) par Yegoo, devra sortir la grosse artillerie et remporter le gain de la partie face à Ngor pour espérer maintenir à distance ses poursuivants dont Renaissance (2e, 28pts) qui est sur une bonne dynamique et qu'elle compte maintenir face à EJ Fatick.

Le Port (7e, 22pts) qui surfe sur une très mauvaise vague ira à Thiès défier la lanterne rouge Cayor Foot avec comme ambitions de renouer avec la victoire. Yeggo va défier le Duc (5e, 23pts) qui affiche la grande forme depuis quelques journées. Jamono Fatick fera face à Africa Promo.