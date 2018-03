Liberia: La mission de l'ONU s'apprête à quitter le pays

Photo: Albert Gonzalez Farran/MINUL

La Vice-Secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed, et le Président du Libéria, George Weah, devant la presse à Monrovia.

Dix-sept fonds et agences des Nations unies resteront néanmoins dans le pays pour se concentrer sur le développement et l'amélioration de la vie des Libériens.

La Mission de maintien de la paix de l'ONU au Liberia (Minul) s'achève le 30 mars, après avoir contribué au retour de la paix. Le Liberia a fait d'énormes progrès au cours des quinze dernières années.

En 2003, lorsque la Minul a été créée, le Liberia était déchiré par la guerre, avec une population traumatisée et aucun espoir pour ses jeunes, en particulier ses femmes et ses filles », a appelé la vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina J. Mohammed, lors d'un événement dans la capitale, Monrovia, pour commémorer la fin de la Minul, soulignant son rôle dans le relèvement du pays.

La vice-secrétaire générale a noté que quatorze années de guerre civile ont fait plus d'un quart de million de morts et ont déplacé près d'un tiers de la population. Environ 80% des femmes et des filles auraient été victimes de violences sexuelles. « Aujourd'hui, les Libériens jouissent de la paix et que la Minul laisse derrière elle un pays qui a un grand potentiel pour parvenir à une stabilité durable, à la démocratie et à la prospérité », a-t-elle déclaré avec un sentiment de satisfaction.

Malgré les progrès accomplis, des défis persistent, a-t-elle souligné. « La paix ne durera pas sans développement durable ; et les progrès en matière de développement seront menacés sans une paix durable et le respect des droits de l'homme », a-t-elle averti.

Elle a noté qu'il y a une génération, le Liberia et la Sierra Leone sombraient dans l'anarchie et que la Côte d'Ivoire était plongée dans la crise. Vingt ans plus tard, « la fermeture de la Minul marque la transition des trois pays vers la paix et la démocratie. Cette sous-région a un brillant avenir », a-t-elle déclaré, avant de qualifier ladite mission de nouvel exemple de succès pour une mission de maintien de la paix en Afrique de l'ouest.

Au président libérien, George Manneh Weah, elle a confirmé le soutien de l'ONU, au-delà du mandat de la Minul, pour maintenir la paix et promouvoir le développement durable.