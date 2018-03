Sénégal: Magal de Patar Sombel - Le Khalife souhaite l'électrification du village avant l'évènement

Le Khalife de Patar Sombel a, à son actif, un centre d'apprentissage et de mémorisation du Coran d'une centaine de pensionnaires qu'il prend entièrement en charge pour la nourriture, l'hébergement et autres besoins connexes, a informé Serigne Ndiakhate Ndiaye.

Ainsi, le chef religieux fait appel au Chef de l'Etat, Macky Sall, pour l'aider à résoudre ce problème. Surtout que, a fait savoir Serigne Ndiakhate Ndiaye, «nous soutenons la politique de modernisation des cités religieuses et tant d'autres programmes qui concourent à l'amélioration des conditions d'existence des populations. Le village religieux de Patar Sombel et ses habitants doivent aussi en bénéficier».

Une situation qui préoccupe beaucoup le Khalife Serigne Mawdo Diakhaté qui, selon lui, est même prêt à financer l'achat de poteaux et de câbles pour permettre la connexion du village au réseau électrique. Une doléance majeure qui revient à chaque édition devant les autorités étatiques, mais en vain. Or, a indiqué Serigne Ndiakhate Ndiaye, «le poste transformateur n'est situé qu'à un kilomètre du village de Patar Sombel».

