Congo-Brazzaville: TIC - Des femmes sensibilisées à l'importance de l'Internet

L'association La Mouyondzienne a organisé un atelier dans le domaine au profit de plus d'une cinquantaine de ses membres, le 23 mars à Brazzaville.

La première séance d'apprentissage d'Internet avait pour thème « La femme face aux nouvelles technologies de l'information ». L'objectif étant de permettre aux femmes, quel que soit leur âge, de se familiariser avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC), en vue de renforcer leur autonomie et de participer au développement économique et social du pays.

La présentation faite par Noëlly Oyabiki était appuyée par la projection, sur un écran, d'une série de vidéos pour aider les participantes à comprendre d'où viennent-elles lorsqu'on évoque les nouvelles technologies, de connaître leurs usages, et surtout de savoir comment les TIC peuvent être un outil d'autonomisation pour les femmes et les jeunes filles.

Cette formation leur a permis aussi de se familiariser avec les termes ou les principaux outils comme : NTIC, ordinateur, smartphone, tablette, application, etc.

« C'était une présentation un peu globale du monde de nouvelles technologies et de l'impact qu'elles ont sur la vie de tout un chacun. La prochaine étape sera de s'assurer que chacune d'elles arrive à manier leur téléphone ou Smartphone.

Qu'elles arrivent à comprendre en quoi leur smartphone peut leur être utile. Dans les prochains jours, nous souhaitons organiser des séances de formation un peu approfondies », a précisé la présentatrice.

Satisfaite de cette présentation, la présidente de l'association La Mouyondzienne, Isabelle Fila Lemina, ancienne parlementaire, a dégagé l'importance de cette formation.

« Nous avons programmé cette séance d'apprentissage pour les besoins de nos membres qui, pour la plupart, avaient une faiblesse dans ce domaine. Beaucoup de femmes ne savent pas comment utiliser les TIC, alors qu'on en a besoin de plus en plus dans notre quotidien. Maintenant que nous avons emmené les femmes à être sensibilisées à l'importance de l'internet, elles seront plus aptes à accepter une formation », a-t-elle déclaré.

Les TIC pour l'émancipation des femmes

A travers une saynète, les acteurs ont démontré aux participantes l'utilité et les avantages de l'internet, en leur faisant comprendre l'importance des TIC. En effet, les nouvelles technologies du numérique et du mobile ainsi que l'internet ont un potentiel énorme pour l'émancipation des femmes.

Elles leur fournissent des opportunités de trouver et de partager l'information, d'avoir accès à des services d'éducation et de santé, de générer des revenus, d'interagir, de collaborer, de communiquer et de faire entendre leur voix.

Cependant, un manque d'accès aux technologies et aux connaissances techniques, d'autonomie et d'infrastructures adéquates, souvent en conjonction avec le coût élevé de la connectivité, empêche de nombreuses femmes de tirer un plein bénéfice de l'utilisation des technologies numériques et mobiles et de l'internet. Aujourd'hui, dans le monde, les femmes ont 21% moins de chances de posséder un téléphone mobile que les hommes.

Selon la Commission africaine, les femmes qui représentent 50% de la population accomplissent 60% du travail dans le monde. Mais elles n'y gagnent que 10% des revenus mondiaux et ne sont propriétaires que de 1% de cette richesse.

Une étude menée par l'ONG femme et TIC sur la fracture numérique de genre vient de confirmer que dans le domaine des TIC, les femmes ont un tiers de chances en moins que les hommes de bénéficier des avantages et des opportunités de la société de l'information.

Créée en 1975, l'association La Mouyondzienne compte plus de cent femmes. Elle regroupe les anciennes élèves du collège normal de jeunes filles de Mouyondzi, dans le département de la Bouenza. L'association poursuit comme objectifs : l'assistance et l'entraide entre les mamans ; la culture de paix, de l'unité nationale ; l'information et la formation des femmes.

Plusieurs cadres du Congo ont fréquenté le collège de Mouyondzi pour suivre une formation d'instituteur comme Charles David Ganao, Alphonse Massamba-Débat, Jean Grégoire Bakoulou, sans oublier l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente d'honneur de cette association.

La Mouyondzienne a déjà organisé des conférences-débats sur des thèmes d'actualité comme : la responsabilité des parents face à la drogue ; la responsabilité des parents face aux enfants violentés ; le cancer du sein et du col de l'utérus.