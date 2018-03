Afrique: Prix L'Oréal-UNESCO - L'édition 2018 récompense une vingtaine de chercheuses

Notons que depuis son lancement, le Prix pour les femmes et la science a distingué quatre-vingt-dix-sept lauréates, chercheuses confirmées, dont deux ont reçu par la suite le Nobel. Il s'agit notamment de l'Américaine Elizabeth Blackburn et l'Israélienne Ada Yonath, toutes deux des biologistes.

« Si la proportion de femmes engagées dans des carrières de sciences a augmenté de 12% depuis 1998, nombre d'entre elles se heurtent encore à des obstacles pour y accomplir de longs et florissants parcours, accéder à des emplois de responsabilité et à des postes permanents, ainsi que pour avoir accès à des financement », ont souligné la directrice générale de la Fondation L'Oréal, Alexandra Palt, et la sous-directrice générale pour le secteur des sciences exactes et naturelles à l'Unesco, Flavia Schlegel, indique le communiqué de presse de cette agence onusienne.

Les lauréates de la 20e édition du Prix pour les femmes et la science, attribué depuis 1998 par la Fondation L'Oréal et l'Unesco, ont été congratulées le 22 mars à Paris, en France

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.