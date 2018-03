Congo-Brazzaville: Un lot de matériels au Centre antituberculeux de Brazzaville

Les deux parties ont fait leur aveu à la commission ad hoc mixte paritaire de l'accord de cessez-le-feu et de… Plus »

Il est plus évident que jamais, nous devons accélérer les efforts et poursuivre la recherche de nouveaux moyens innovants pour barrer la voie à la tuberculose », a indiqué Jacqueline Lydia Mikolo.

De façon chiffrée, a-t-elle poursuivi, sur 10 656 cas de tuberculose toutes les formes mises sous traitement en 2016, 1988 (18,65%) sont déclarés guéris. 6 180 (57,9%) ont terminé leur traitement, 78 cas en échec thérapeutique, 164 (1,5%) cas de décès et 1698 cas non évalués (15,99%). « L'année 2018 marque le début de la stratégie « End TB ».

