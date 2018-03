Sénégal: Mgr Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar - « L'entente dans la cohabitation inter-religieuse est au cœur du ciment social sénégalais »

interview

L'Archevêque de Dakar a bouclé une visite pastorale de quatre jours aux Parcelles Assainies. A la Paroisse Marie Immaculée où il résidait, nous sommes partis le rencontrer à la veille de son départ.

Dans cette interview exclusive qu'il a accordée au journal «Le Soleil» juste après avoir dirigé une messe pré-dominicale, Monseigneur Benjamin Ndiaye se réjouit de la cohabitation interreligieuse dans la commune. Cette cohabitation, à l'en croire, constitue le socle même du ciment social sénégalais. Entre autres sujets, il a abordé le carême, qui prend fin la semaine prochaine, ainsi que la montée de l'extrémisme.

Mgr Benjamin Ndiaye, que vous inspire la cohabitation interreligieuse dans la commune ?

Une grande paix intérieure, la confiance et la reconnaissance. Je pense que nos ancêtres et anciens ont su bâtir une communauté sur un socle de convivialité, de respect mutuel et nous l'avons hérité aujourd'hui.

Nous leur rendons hommage pour cette ouverture qui permet de respecter l'autre dans ce qu'il est, ce qu'il croit. Et c'est à nous de continuer à préserver ce legs pour les générations à venir. Vraiment, je ne peux que rendre grâce à Dieu, pour cette entente qui est au cœur du ciment social sénégalais.

Bientôt la fin du carême. Quelle leçon le fidèle chrétien doit en tirer ?

Le carême est un temps fort que je compare un peu à une épreuve spirituelle sportive ; il est comme un marathon spirituel. Quand on veut courir le marathon, on se délaisse de tout ce qui peut encombrer la course pour pouvoir vraiment viser la performance.

Mais ici, la performance, c'est le changement de son cœur. Être ouvert à Dieu, accueillir Sa Parole, laisser cette Parole pénétrer en nous, pour qu'Elle transforme notre vie et faire de nous des hommes nouveaux qui communient avec Dieu et qui communient avec leurs frères.

Plus on est en lien avec Dieu, plus ça doit se traduire dans une relation fraternelle d'affection vis-à-vis des autres et des services. Et ce service n'est pas facultatif. On ne peut être croyant sans s'occuper de son frère. C'est pour cela que Saint Jean déclare : si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il ne le voit pas aimer son frère, il est un menteur. La meilleure manière d'aimer Dieu, c'est de l'Aimer à travers notre prochain.

Quel est le message de l'Eglise face à la montée de plus en plus inquiétante de l'extrémisme religieux ? Pensez-vous que la communauté chrétienne est épargnée ?

L'extrémisme est une menace qui concerne tout le monde. Parce qu'on peut avoir des points de vue et attitudes absolus. Notre Dieu est Absolu dans son Être. Mais, c'est un Dieu Conciliant, qui est Ouvert à la faiblesse de l'homme, qui l'éduque pour l'améliorer. Il lui pardonne même ses égarements. Alors Dieu, qui est Amour aime tous les hommes.

Je ne vois pas au nom de quoi, le Dieu d'Amour qui nous a créés peut nous inspirer d'avoir de la haine, d'être habité par un extrémisme irrespectueux vis-à-vis des autres pour s'en prendre à nos prochains.

Le Dieu qui nous a créés est un Dieu de Paix, d'Entente, de la Réconciliation et donc, vraiment, je ne peux que prier pour que le Seigneur change nos cœurs et nous guérisse de toute tentation d'extrémisme avec toutes ses dérives dont on ne peut mesurer les conséquences, parce que notre Dieu est Conciliant et Ouvert.

Pourquoi un séjour de quatre jours aux Parcelles Assainies ?

La visite pastorale fait partie du travail normal de l'Evêque. Il doit pouvoir rendre visite aux différentes entités qui composent son territoire pastoral qu'on appelle diocèse. Après avoir pris contact avec toutes les paroisses, j'essaie maintenant de faire des visites en profondeur pour mieux connaître les réalités de la paroisse.

C'est ce qui explique ma présence ici, durant quatre jours, pour rencontrer les fidèles, les communautés ecclésiales de base, les différents acteurs de la vie paroissiale.

C'est donc pour m'imprégner des réalités locales sur le plan paroissial. J'ai aussi rencontré les autorités municipales, administratives. Et pour moi qui ne suis pas très habitué aux quartiers des Parcelles Assainies, c'est vraiment une grande découverte. Je suis en train d'ouvrir les yeux, l'oreille, le cœur pour voir les réalités locales.

Que renferme le cachet de cette visite Excellence?

Le cachet est de découvrir une belle paroisse, vivante, peuplée, très diversifiée dans ses composantes sociales, mais aussi confrontée à des problèmes d'exiguïté. Par exemple, l'église est trop petite, il n'y a presque pas une possibilité de l'agrandir. Les fidèles sont nombreux. Il faut favoriser des contacts de proximité et voir même s'il le faut créer d'autres lieux de culte plus proches des fidèles.

Le vendredi 9, j'étais à l'Unité 6 des Parcelles Assainies. Ils ont un projet de construire une église pour le secteur Est et Centre des Parcelles Assainies. Je crois que cela est tout à fait légitime. Je suis aussi très frappé par la visite des malades. Dans les familles, il y a des personnes âgées et alitées, gravement malades, souffrant de plusieurs pathologies ; c'est frappant de rencontrer tous ces gens qui souffrent.

Je suis aussi marqué par l'engagement des prêtres. Ils sont très proches de leurs fidèles. Ils les connaissent, leur rendent visite et j'ai eu beaucoup de témoignages sur leur engagement pastoral venant des fidèles et de toutes les couches des populations. Les liens qui existent entre chrétiens et musulmans en termes de convivialité, de cohabitation est à saluer. Et me rendant à la mairie, je me rends compte de ces différentes composantes. Ce sont des aspects de la réalité sénégalaise qu'on ne peut que saluer.

Quel est le nombre de fidèles chrétiens aux Parcelles Assainies ?

Alors, vous me posez une colle, parce que le curé serait mieux à même de vous en parler. Mais, je crois qu'ils doivent être dans les 40.000 fidèles répartis entre les différentes unités avec de nombreuses communautés ecclésiales de base sur une population de 300.000 habitants au moins.

Quels sont les temps forts de cette visite ?

Le clou de la visite sera le dimanche 11 mars ; je vais célébrer une messe à 10h30mn pour non seulement communier dans la prière avec les fidèles, mais tirer les leçons de cette visite, ce que j'en retiens.

Mais, il y a eu d'autres temps forts quand même. Le vendredi de carême est un jour important, un jour de jeûne, d'abstinence. L'exercice de piété le plus fort, c'est le chemin de croix et j'ai pu célébrer deux chemins de croix aux Cours secondaire des Parcelles Assainies et à l'Unité 6 le soir. Ce sont de grands moments où les chrétiens se rassemblent en masse avec une grande ferveur.