Sénégal: Zones minières - Des parlementaires recommandent une étude sur l'impact de la Rse

Les autres recommandations portent sur la tenue d'une rencontre sous régionale sur la Rse, le partage des bonnes pratiques sur la ville minière de Sudbury notamment sur la restauration de l'environnement et le jumelage entre cette localité et Tivaouane.

Cette mission, a précisé M. Sy, avait pour objectif de renforcer les capacités des parlementaires et de bénéficier de l'expertise canadienne dans le domaine de la responsabilité sociétale d'entreprise. Durant leur séjour, les deux membres dudit réseau ont eu des rencontres avec les autorités canadiennes, visité des sites miniers et participé au salon. Ils ont eu également une séance de travail avec la direction de Iamgold Corporation qui intervient dans la région de Kédougou.

