Angola: Mise en relief de la portée de la bataille de Cuito Cuanavale

Le ministre des Télécommunications et Technologies de l'Information, José Carvalho da Rocha, est… Plus »

"Avec détermination, courage et bravoure des combattants des FAPLA, alors Armée gouvernementale angolaise, et des internationalistes cubains, l'Armée sud-africaine, dont on croyait invincible, a été vaincue", a-t-il ajouté.

Prenant la parole, dans la municipalité de Cuito Cuanavale, à l'occasion de la commémoration du trentième anniversaire de la dite bataille célébré le 23 mars, le ministre d'Etat a souligné que la portée de cette dispute avait défini l'avenir de l'Angola, en particulier, et celui et de l'Afrique australe, en général.

Menongue (Angola) — La bataille de Cuito Cuanavale, qui a opposé entre Novembre 1987 et Mars 1988, au sud de l'Angola, les FAPLA, ex-armée gouvernementale angolaise, soutenues par des cubains, aux troupes rebelles de l'UNITA, appuyées par l'Afrique du sud raciste, a été l'un des combats les plus sanglants enregistrés au sud du continent africain durant le vingtième siècle.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.